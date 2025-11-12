吸菸恐增糖尿病風險 國健署呼籲民眾拒菸護血糖

11月14日是「世界糖尿病日」，國民健康署指出，糖尿病是我國十大死因之一，每年奪走近萬人生命，而吸菸會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症風險，提醒國人，戒菸可降低糖尿病發生風險達4成，呼籲民眾落實拒菸行動，遠離菸害，守護健康。

根據世界衛生組織報告顯示，吸菸是糖尿病的重要危險因子，吸菸與暴露於二手菸環境中，會提高罹患第2型糖尿病的風險，且增加糖尿病併發症及心血管事件的機會。吸菸使身體對胰島素的反應能力下降，同時會在體內產生大量自由基與氧化壓力造成胰臟細胞損傷。當身體無法產生足夠的胰島素或無法有效利用胰島素時，就會發生糖尿病。因此，菸害不僅與癌症、呼吸道疾病及心血管疾病密切相關，更與糖尿病等代謝疾病的潛在負面影響息息相關。

但透過戒菸可降低第2型糖尿病的罹患風險，還能改善糖尿病管理，降低糖尿病上述併發症風險。因此，不接觸菸品，及早戒菸，對於預防或延遲糖尿病發生，以及延緩併發症惡化益處多多。

國健署提醒，任何形式的菸品都有害，遠離菸品是健康生活品質的重要一步，落實「拒菸三不」：不嘗試、不購買、不推薦。吸菸者可善用全臺近2,700家合約醫事機構的多元戒菸服務，也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」；或利用line通訊軟體，結合專業諮商及心理支持，打造個人戒菸計畫。