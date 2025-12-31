吸菸或曝露二手菸「傷骨」 衛福部警告：提高骨折、骨鬆風險 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

吸菸有百害而無一利！衛生福利部國民健康署今（31）日提醒，吸菸或處在有二手菸、三手菸暴露的環境，不僅容易引發呼吸與心血管問題，根據研究顯示，更會干擾骨質代謝，提高兒童、青少年骨折及女性骨質疏鬆風險，呼籲民眾健康就從拒菸、戒菸開始。

任何菸品都有害！國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟表示，吸菸是多種疾病發生的重要危險因子，菸草煙霧中產生的尼古丁、焦油等有害物質，還會導致骨質代謝失衡，對骨頭造成不可小覷的傷害。

國健署強調，根據研究指出，懷孕期間吸菸會降低母體對鈣的吸收，減少胎兒氧氣和營養供應，影響新生兒骨骼發育及增加兒童未來骨折的風險，且母親吸菸量與骨折風險具有劑量效應關係，重度吸菸者（＞10支/天）的後代會更容易發生骨折。

除了影響孩子，國健署指出，吸菸對女性自身骨質也相當有害，因為雌激素在維持骨骼健康具有關鍵作用，能使骨頭保持穩固的狀態。但菸草煙霧具有抗雌激素作用，陳麗娟形容，就像是讓馬匹負重奔跑，進一步加劇骨質流失，提高女性更年期後骨質疏鬆的風險。

國健署提醒，國內自112年《菸害防制法》修正施行，未滿20歲之兒童、青少年與孕婦等族群，以及各大專院校、幼兒園、醫療機構及大眾運輸工具等場所皆禁止使用菸品，法規用意就是要保障民眾的健康。

國健署說，為協助民眾戒菸，國健署提供全國免費戒菸專線0800-636363，不但有便利且隱密性的諮詢服務，相關的醫療專業服務制定專屬的戒菸計畫，共同陪伴民眾度過難熬的生理戒斷現象，民眾亦可選擇離自己較近的戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。

戒菸資源：

免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63、Line通訊軟體ID：@tsh0800636363

全國近2,700家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120、網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx）

洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

