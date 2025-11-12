吸菸族小心！走幾步就喘、咳不停 慢性肺病每年奪6000命

每天抽菸的人要小心，咳嗽、痰多、稍微活動就喘，可能罹患慢性阻塞性肺病。

你以為老是咳嗽、喘，只是感冒或年紀大？小心可能是慢性阻塞性肺病（COPD）上身！衛福部統計顯示，COPD已連續10年躋身國人十大死因，每年奪走超過6,000條生命。尤其吸菸者風險比非吸菸者高出6.3倍，紙菸、電子煙、加熱菸都一樣危險。

COPD是呼吸道長期發炎、逐漸狹窄的疾病，典型症狀包括慢性咳嗽、痰多、胸悶，甚至稍微活動就喘。很多人忽略這些警訊，把「走幾步就喘、爬樓梯喘不停」當作老化現象，實際上肺功能已悄悄下降。國泰醫院指出，我國目前約有10多萬名COPD患者，但仍有許多人未被診斷。

廣告 廣告

預防與改善COPD最有效的方法就是戒菸。戒菸越早，肺功能下降越慢。若病情已出現，醫師會建議搭配藥物治療、肺部復健，以及規律運動與均衡飲食，減少急性發作與住院風險。

國泰醫院就收治一名70歲、吸菸42年的患者，因常咳嗽、痰多且走幾步就喘不過氣而就醫，確診為COPD。經醫療團隊透過戒菸貼片、行為輔導與生活管理，3個月成功戒菸，肺功能穩定，生活恢復正常。

若你是吸菸族，或長期有咳嗽、痰多、容易喘等症狀，別再拖延，及早戒菸並就醫檢查才是保命之道。衛生局與國民健康署提供多元戒菸管道，包括戒菸藥物、衛教諮詢，以及免費戒菸專線0800-636-363。



回到原文

更多鏡報報導

還沒打快衝！北市疫苗抽獎延長到11／30 iPhone17、10萬禮券等你拿

腦袋轉不停、越睡越清醒？醫師建議規律做這件事，不吃藥也能自然入睡

吃飽就想睡、動一下就累！6大初期糖尿病警訊，你中幾個？