吸薄荷棒能治鼻塞？醫揭「大腦騙局內幕」：勿過度使用

記者李育道／台北報導

許多民眾面臨鼻塞困擾時，習慣隨身攜帶薄荷棒或薄荷油，認為「吸一下、抹一下」就能立刻通暢呼吸。（示意圖／pexels）

許多民眾面臨鼻塞困擾時，習慣隨身攜帶薄荷棒或薄荷油，認為「吸一下、抹一下」就能立刻通暢呼吸。然而，專業醫師示警，這恐是一場「大腦騙局」！耳鼻喉科醫師張嘉峻指出，薄荷成分實際上無法使鼻黏膜消腫，所謂的通暢感僅是清涼感刺激受器後產生的錯覺；若想實質改善鼻塞，熱敷與洗鼻才是真正科學的解方。

薄荷無收縮功能 醫師：無法打開呼吸道空間

耳鼻喉科醫師張嘉峻在臉書粉專《小峻醫師 張嘉峻》發文分享，診間常有患者過度依賴薄荷棒舒緩鼻塞。張醫師解釋，鼻塞的主因多為鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道狹窄；但醫學研究證實，薄荷主要成分（Menthol）並不具備令鼻黏膜收縮的功能。換言之，薄荷棒在物理層面上，無法真正將被塞住的鼻腔空間打開。

張嘉峻說明，薄荷會直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」，當這些受器被啟動時，大腦會接收到大量冷空氣流動的訊號，進而產生「鼻子通了」的錯覺。（示意圖／資料照）

刺激冷覺受器 大腦誤判氣流增加

張嘉峻進一步說明，薄荷會直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」。當這些受器被啟動時，大腦會接收到大量冷空氣流動的訊號，進而產生「鼻子通了」的錯覺，實際上呼吸道的物理空間並未產生任何改變。張醫師提醒，雖然薄荷能提供心理舒緩，但若過度使用，恐導致鼻腔過於乾燥，反而引發不適。

改善鼻塞物理神技 醫激推：熱敷、洗鼻更實質

若欲有效緩解鼻塞，張嘉峻醫師提出兩項具備醫學原理的建議：

【適度熱敷】： 透過溫熱效應促進局部血液循環，有助於鼻黏膜實質消腫，與薄荷的冷感誘導截然不同。

【洗鼻清潔】 ：若鼻塞是由於濃稠鼻涕或過敏原引起，使用洗鼻器以物理方式移除刺激物，能達到更直接的清潔與通暢效果。

最後醫師強調，若鼻塞症狀長期嚴重或反覆發作，僅靠「感覺舒緩」並非長久之計，應儘速就醫接受專業評估，針對病因對症治療，才是改善呼吸問題的根本之道。

