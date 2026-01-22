「吸血式」詐1536萬逼死豐原五口 李團長全認罪：我做錯了

台中豐原王姓一家五口命案，幕後主嫌李姓女團長以龐氏騙局，騙了王家五口加上另外7名被害人。（圖／東森新聞）





台中豐原王姓一家五口命案，幕後主嫌李姓女團長以龐氏騙局騙了王家五口，加上另外7名被害人，一共1500多萬元。台中地院首度開庭，針對話術詐騙被害人，她全部認罪，被依詐欺、銀行法、恐嚇罪嫌遭求刑15年。

記者vs.五口案主嫌李姓團長（2025.07.06）：「李小姐妳有恐嚇王家人嗎，妳承認洗錢嗎，妳是詐騙集團嗎。」

去年7月，震驚社會的豐原一家五口命案，一家人因為承受不了龐大債務，竟然選擇集體走上絕路。事後追查出，45歲李姓團長，以刷卡團購黃金等話術詐騙王家752萬，另外還有7名被害人，加一加一共1536萬。本來李姓團長一度還被交保，後來到案收押，台中地院首度開庭，李姓團長全部認罪，坦言她做錯了。

廣告 廣告

王家五口家屬（2025.07.06）：「以家屬身分來講，我自己覺得這個太過輕了，我這邊是希望可以再加重嚴懲。」

據了解，李姓團長因為做生意失敗，欠下鉅額債務，後來透過張姓美容師牽線王家，接著開始瘋狂吸血，要他們砸錢投資黃金，甚至變賣家產典當汽機車。王家想退出還被恐嚇，鬧出5條人命。

李姓團長把這些錢拿去還債跟自己的生活費，去年移審時，她還否認犯下銀行法，後來又改口，說是因為羈押時看了很多法律書籍，才知道自己犯法。但她認為洗錢部分，因為帳戶都是自己使用，並沒有製造斷點，其他她也不再爭執，並表示深刻悔悟，有意願談和解。

但檢察官認為，王家人留下文字說「因為笨所以被騙」，她認為是李姓團長的惡，並非是一家人笨，痛批李姓團長手法惡劣，仍然以銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌，求刑15年以上徒刑。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

金飾小開月砸5000萬「找女友」 賣黃金搬錢竟是一場騙局

新北童看抖音「免費送棒球用具」 父花60元識破騙局

狠捲投資款上億！高雄美魔女落跑海外 正面照曝

