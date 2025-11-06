吸血鬼BL漫真人化《電影版吸吸吸吸吸血鬼》 吉澤亮化身450歲吸血鬼浴室全裸開咬！跨越青春的爆笑戀愛修羅場11/7全台上映

熱湯！熱血！熱戀！在這個秋天，日本最荒誕又最香的戀愛修羅場即將登場！改編自奧嶋寬雅爆紅漫畫的《電影版吸吸吸吸吸血鬼（ババンババンバンバンパイア）》將於11月7日全台上映，由《國寶》票房男神吉澤亮挑戰演出450歲吸血鬼「森蘭丸」，不但在澡堂裡上演全裸開咬戲碼，還陷入一場「守住18歲童貞之血」的瘋狂作戰。這部作品以熱血、熱湯與熱戀交織的爆笑節奏，帶來前所未見的青春吸血鬼愛情喜劇。

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》11月7日全台上映

電影在日本上映後勇奪新片票房冠軍，以漫畫改編喜劇之姿掀起話題。吉澤亮繼《國寶》之後再次化身「百億票房男星」，這回徹底放下偶像包袱，演出一名在澡堂打工、實則活了四百五十年的吸血鬼。他的目標不是古堡裡的貴族血，而是最純粹的「十八歲處男之血」，讓人光聽就覺得離譜又好笑！

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

450歲吸血鬼與18歲少年的奇妙戀愛戰場

故事背景設定在東京下町的一間老錢湯「戀之湯」，森蘭丸（吉澤亮飾）外表俊朗，看似是個平凡的澡堂員工，實際上卻是活了450年的吸血鬼。為了尋找傳說中最美味的18歲童貞血，他長年潛伏在澡堂裡，默默守護著老闆的兒子李仁（板垣李光人飾）。某天，蘭丸驚覺李仁對同班同學葵（原菜乃華飾）一見鍾情，他立刻意識到這意味著「血源危機」，於是展開一場守護童貞的大作戰。

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

沒想到，當他試圖說服葵時，這位熱愛吸血鬼的少女竟反過來倒追，讓蘭丸陷入甜蜜又失控的修羅場。誓言獵殺吸血鬼的坂本（滿島真之介飾）以及葵的肌肉猛男哥哥弗蘭肯（關口Mandy飾）也陸續登場，使這場戀愛混戰愈演愈烈。而就在誤會不斷堆疊、局勢全面崩壞的同時，蘭丸的宿敵、同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田郷敦飾）也悄悄逼近，一場兄弟間的命運對決即將爆發。

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

吉澤亮全裸亮相 親自監修吸血鬼造型

吉澤亮繼《國寶》締造160億日圓票房後，這次在《吸吸吸吸吸血鬼》中展現完全不同的一面。他為詮釋中二又優雅的吸血鬼，從頭髮長度、耳朵形狀到服裝細節都親自參與討論，「這次連髮型我都吹毛求疵，哪裡可以留長，哪裡應該再短一點，我都和化妝師一起調整細節才完成，服裝也很講究，光運動服大概就試了20套吧！」

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》演員角色

因為角色在漫畫中擁有結實身材，且片中多場泡澡戲甚至有全裸畫面，吉澤亮特別增肌訓練。沒想到在片場遇到飾演「肌肉腦老大」的關口Mandy後，被他的壯碩體格嚇到直呼：「簡直絕望！」兩人戲外也常討論健身話題，吉澤笑說：「想成為少數能舉起100公斤的人之一！」

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

吉澤亮開口獻唱 自嘲「瘋狂破音」

除了展現身體線條，他更首度挑戰演唱角色專屬歌曲，過程一波三折，「音太高了！我一邊唱，一邊覺得根本唱不上去，結果錄了好多次，聲音破了又破，一直唱到我音上去為止，真的是相當艱難的錄音過程！」他也特別提醒觀眾：「整首歌很帥，我很喜歡，但特別是唱到李仁的部分，我充分表現森蘭丸對李仁血液的渴望。希望大家一定要仔細聽，這應該是我生涯中第一次唱歌唱得那麼性感！」

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

荒謬、浪漫又搞笑的「吸血鬼浴堂戀曲」

《吸吸吸吸吸血鬼》原作自2021年於《別冊少年CHAMPION》連載以來人氣火爆，現已推出至第11卷，今年1月開播的動畫版在Netflix也可觀看。漫畫粉絲形容這部作品「既中二又浪漫、既無厘頭又心動」，真人電影版更集結吉澤亮、板垣李光人、真榮田郷敦等人氣演員組成顏值爆表陣容，堪稱「最帥吸血鬼浴堂戀曲」。

漫畫《吸吸吸吸吸血鬼》

電影結合血氣與戀愛氣味，調成一杯濃烈又荒誕的爆笑雞尾酒，充滿中二能量與甜膩戀愛氛圍。台灣片商也宣布戲院入場特典活動，自11月7日起憑電影票可兌換「電影A3原文海報」乙張，數量有限送完為止。

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

這個秋天，就讓《吸吸吸吸吸血鬼》帶你走進熱氣蒸騰的澡堂戀曲，被450歲吸血鬼的渴望狠狠吸一口吧！

（圖片來源：采昌國際）

