吸金案外案》檢警提前搜索 聖石金業公關長邀警高層吃飯破局

〔記者鄭景議／台北報導〕前媒體從業人員陳姓男子擔任聖石金業公關長期間，涉嫌利用過去媒體圈人脈為非法金業公司牽線護航，台北地檢署檢察官今日指揮刑事局發動第三波搜索行動，拘提陳男與多名營業處長共11人到案。檢警意外查出，陳男在去年底首波搜索前夕，竟透過不知情的媒體同業帶路，前往刑事局拜會多名高階警官並邀約飯局，疑似企圖刺探偵辦進度，所幸搜索行動提前2天啟動、飯局破局，才未演變成警界風紀事件。

檢警清查發現，陳姓公關長深諳媒體與警界運作。去年11月底，陳男聯繫多位目前主跑刑事局的記者同業，以老友敘舊為名，委請同業帶路前往刑事局拜訪。陳男在同業引薦下，先後拜會刑事局某外勤大隊與至少2名三線一星以上的高階警官，隨後更透過中間人定下12月初的飯局，邀約刑事局高階管理層與多位主官共襄盛舉。

原本這場飯局已經敲定時間，不料在舉辦的前2天，台北地檢署便指揮刑事局對聖石金業展開全台首波收網行動。當時被邀約的高階警官這才驚覺事情不對，若是當天專職打詐的刑事局高層出席這場吸金公司的餐會，恐怕會演變成如同當年八八會館案風紀案件，不但重創警方形象，還讓百億吸金案的偵辦方向失焦。

有專案人員分析，陳男在檢警大動作收網前夕密集拜訪警政高層，疑似有刺探受理進度與偵辦風向的企圖，所幸警方對其行蹤全程掌握，並已事先通報指揮檢察官。

台北地檢署今日針對聖石金業案發動第三波掃蕩，兵分15路搜索包含陳男住家與林姓處長、多名營業處長辦公室，當場拘提包含陳男在內的11人到案。刑事局對此表示，陳男是以媒體前輩身分拜訪邀約，但所有受邀對象事後均主動回報，且飯局最終並未舉行，案件偵辦未受任何影響。目前陳男已被依違反銀行法及詐欺等罪嫌偵辦，預計今日下午移送法辦。

