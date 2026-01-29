吸金百億還豪捐偵防車「洗白」 邱臣遠代理市府竟同意捐贈惹議

聖石金業遭民眾檢舉涉嫌詐騙吸金百億元，還曾大手筆捐贈偵防車給新竹市警局「洗白」。（翻攝自聖石金業臉書）

號稱「亞洲唯一黃金條塊實體店」聖石金業，遭民眾檢舉涉嫌詐騙吸金百億元巨款，去年12月遭台北地檢署大動作偵辦。不過聖石金業董事長之前頻繁現身公益場合，不但捐贈文具給偏鄉學童，還曾大手筆捐贈市值近200萬的偵防車給新竹市警察局。對此，竹市警察局澄清，曾先行確認市警局與聖石公司未有業務往來及職務利害關係，再報請當時的代理市長邱臣遠同意，之後才辦理公開捐贈儀式。

民眾檢舉指出，近年國際金價不斷創新高，聖石金業以投入限額以上資金購買黃金，可享95折吸客，公司保管滿1年釋出，若再投入超過百萬元，還可再享88折。不過約滿後，無論現金或黃金都無法拿回，才發現可能是違法吸金。

北檢去年12月偵辦涉及違法吸金的聖石金業，共約談了公司負責人邱嬿妤、蔡承翰夫妻及公司執行長、總監處長在內共30人到案，並進一步發現負責操盤吸金案的應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬。

事實上，聖石金業成立後，就不斷透過媒體公關包裝參加各地公益活動，包含雪霸國家公園管理處的花鉤吻鮭復育認養，桃園市政府的年度捐助公益感恩會等，甚至捐贈新竹市警局偵防車「洗白」。

對此，新竹市警局強調，去年在接獲聖石公司有意捐贈警用偵防車一輛後，除已確認市警局未與聖石金業有業務往來外，也沒有職務利害關係，才會在4月報請代理市長邱臣遠同意，並於7月16日公開捐贈儀式，事件曝光後，也讓竹市警局成了詐騙吸金案的另類受災戶。

