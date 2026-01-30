吸金2.7億才遭起訴！「絕對能源」虛幣詐50億 8嫌聲押
絕對能源集團負責人去年底才被起訴，他涉嫌販售特別股保證獲利，吸金2.7億，檢調追查發現，他們還遊說民眾買虛擬貨幣、簽訂智能合約，佯稱把錢投入借貸平台、媒合放款，可賺取月息，有近千人受害，受騙金額超過50億。
看到鏡頭先低頭，他們雙手被上銬，通通用外套遮著被帶進北檢複訊，檢調追查，絕對集團不僅違法吸金高達2.7億，涉及洗錢將不法所得，換成美金投資虛擬貨幣，或將部分款項購買不動產，用來繳納私人房貸或挪作他用，藉此隱匿犯罪所得，去年12月才被起訴。
檢調再查出，絕對能源集團還涉嫌在2022年到2025年間，接連發行「EGT」、「TBT」2種虛擬貨幣，並創設借貸平台，推出「借貸智能合約」，四處舉辦說明會講課等管道，吸引投資人，佯稱購入虛擬資產，在平台媒合放款，就可穩定賺取月息3到7％，年利率達36到84％，共近千人受害。
非法吸金超過50億，29號檢調單位兵分9路搜索，並將邱姓主嫌帶回，他同時是絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路三家公司的負責人，如今涉及銀行法加重詐欺，必須給被害人一個說法。
