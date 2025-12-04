吸金2.7億、316人受害！「絕對能源」詐欺集團遭起訴 主嫌恐判18年

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署偵辦「絕對能源」吸金詐欺案，查出該公司以投資虛擬貨幣與乾淨能源為名，共吸收316名投資人、金額高達2億7730萬元。檢方今（4）日偵結，起訴主嫌邱志豪等17人，並指邱為集團主謀，犯罪手法屬典型「後金養前金」模式，惡性重大，向法院求處18年以上重刑，另外3名財務主管與總經理則求處16年以上刑期。

檢方今（4）日偵結「絕對能源」吸金詐欺案，起訴主嫌邱志豪等17人。（圖／資料畫面）

檢方指出，集團自2023年3月起透過網站、說明會大肆宣稱投資虛擬貨幣及新興能源技術，並販售「甲種、乙種特別股」，號稱年利率高達25%～42%，還以公司特別股作為憑證，吸引民眾大量投入。然而受害人領到的「股息」，其實都是用其他投資人的本金墊付，整套運作就是典型「龐氏騙局」。

檢方調查發現，邱志豪將部分吸金款項換成美金後，轉匯至其在香港設立的公司，聲稱投資虛擬貨幣，再將加密貨幣換成美金匯回公司帳戶，藉以混淆金流；另有部分資金被轉入集團成員帳戶，由其妻處理，用於還房貸或購買不動產。北檢8月起多次搜索拘提共10人並獲法院准押，並查扣比特幣、乙太幣、泰達幣、名錶與現金，以及銀行帳戶與房地等不法所得，共計約1億2641萬元。

檢方強調，被告皆為青壯年，卻不循正途經營，反以公司型態在全台設據點辦理說明會吸金，再藉由境外公司與虛擬貨幣洗錢，嚴重破壞金融秩序與民眾財產安全。全案依詐欺取財、違反銀行法、證券交易法與洗錢防制法等罪嫌起訴，共17人將移審法院。

