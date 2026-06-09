吸金67億！王力宏演唱會這技術竟能供家庭用電40天 同台芬蘭正妹前總理「華語第1人」

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王力宏杭州演唱會與女舞者火辣互動。西東音樂提供

歌手王力宏全新世界巡演「最好的地方II」杭州站上週末一連三天開唱，累計吸引15萬名觀眾進場，單站票房突破7億台幣，也刷新他個人生涯紀錄。此次杭州站最大亮點，是王力宏攜手比亞迪旗下「浩瀚電池」技術，打造全球首場大型混合太陽能體育場演唱會。

根據官方數據，演唱會期間成功透過太陽能供應約200度電，按照普通家庭日均用電5度計算，這部分電量足夠一戶家庭正常使用40天。由於杭州測試成果遠超預期，團隊已將目標鎖定下個月成都站，計畫把綠能供電規模直接提升至1000度電，可供一戶普通家庭連續使用200天，挑戰全球演唱會產業的新紀錄。

打造全球首場太陽能演唱會 與10台機器人同台共舞

除了綠能科技，王力宏在舞台上更與10台宇樹機器人同台共舞，機器人整齊劃一的動作配合舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳。王力宏的父母也特別現身杭州站力挺兒子，看著兒子站上生涯新高峰，台下全程觀賞演出的兩老神情滿是驕傲，場面溫馨感人。

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王力宏在舞台上更與10台宇樹機器人同台共舞。西東音樂提供

受邀出席瑞典國際頂級峰會 合體芬蘭正妹前總理

王力宏今日已啟程前往瑞典，受邀出席由 Spotify 創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際頂級思想峰會「Brilliant Minds」。該峰會被外界譽為全球最具影響力的跨界論壇之一，歷年講者陣容包括美國前總統歐巴馬、NFL 傳奇球星 Tom Brady 等重量級人物。

今年王力宏獲邀擔任正式演講嘉賓，成為首位登上該峰會舞台的華語歌手。其他已公佈講者還包括奧斯卡得主 Lupita Nyong'o，以及有「全球最美女總理」之稱的芬蘭前總理 Sanna Marin 等政要。

王力宏此次演講將分享他對於華語流行音樂國際化發展的看法，以及如何與更多國際藝人、音樂平台及科技企業展開合作，創造更多互利共贏的機會。



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