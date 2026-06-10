吹冷氣超支需自費 周春米允不再讓消防員負擔電費

屏東縣議員梁育慈針對消防員吹冷氣的電費問題提出質詢。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕消防員待勤吹冷氣議題持續受關注，屏縣有的消防分隊要用「儲值冷氣卡」吹冷氣、有的則是用電量超過補助需自行負擔，屏縣議員梁育慈今(10)日在議會總質詢時指出，消防員要自掏腰包吹冷氣並不合理。對此，縣長周春米答詢時承諾「不會再讓消防員負擔電費」。

梁育慈表示，消防員自掏腰包付電費，不只屏東，也有縣市接連爆出，消防員很辛苦都要值勤，冷氣費怎麼會到現在都還要由同仁自掏腰包，縣府是不是能夠完整規劃，不要讓辛苦的消防同仁再付冷氣的電費。

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周春米答詢指出，打火弟兄在各分隊肩負救災救難重大任務，工作時間也和一般公務員不一樣，是勤一休一還要備勤，讓消防分隊同仁負擔電費當然要改進，事實上這是整個制度運作要加以精進；夏季每人每月1100元，冬季每人每月1000元，平均1050元，這是消防局在編列各分隊預算時，算出分隊電費大約預算多少，做為總預算陳列送議會審查，這是計算預算方式；其實每個分隊狀況也不同，有些冷氣機不是變頻，有些多時沒有清洗，不夠冷也耗電，這次經大家關心，會逐步汰換年代久遠或不夠節電的冷氣，目前消防局針對年限17年以上老舊不節電的冷氣盤點，約有20台。

周春米也說明，有些分隊剛興建，如佳冬、林邊、萬丹等剛建好的消防分隊 ，有讓同仁更友善的休息空間，大約配置2人1間，1人回家1人勤務，大部分為1人使用，「後續我們不會要大家再付費」，這是縣府和縣長的態度。

周春米指出，後續消防局會指示分隊，在電費上不要做這樣的限制，也相對要求大家在使用時注意節約，像縣府每天上班時間到下午5點，大約4點半左右就把冷氣關掉。會透過這次大家的關心全面盤點，不會讓分隊的同仁來負擔這樣的費用，後續消防局換冷氣機或空間調整，縣府都會支持 。

對此，梁育慈十分肯定，也表示不管是設備更新、預算調整或節電措施，都請消防局同步趕快進行。

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