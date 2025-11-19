「吹哨不孤單，法律挺您」! 農村水保署花蓮分署辦理公益揭弊者保護法宣導

農業部農村發展及水土保持署花蓮分署於一一四年十一月十九日成功舉辦專題演講，主題圍繞著在今年七月二十二日正式施行的「公益揭弊者保護法」。這項重要法案的推出旨在保障揭發公部門不法行為的揭弊者，確保揭弊者在行使權利時的安全與信賴。

此次專題演講邀請花蓮縣文化局政風室賴英傑主任擔任講師。賴主任深入淺出地解釋揭弊者、弊案範圍及受理揭弊單位間的各種關係，以及相關作業流程（見圖）。課程中，參與者不僅學習到了揭發不法行為的必要性，還瞭解如何在日常工作中有效協助實行廉潔治理，並透過案例的解析，讓參與者對法令的具體運作有更深刻的理解。

在課程內容上，更是強調了保障揭弊者安全、隱私及防止報復的重要性。這些規定不僅展示了政府對揭弊者的重視，也體現了政府對於提升行政透明度的堅定決心。透過這類課程的舉辦，能夠有效地培養員工的法治觀念，使每位公務員在履行職責的過程中，能夠自信地捍衛公共利益，並對不法行為進行揭發。

隨著社會對於廉潔治理的期待提高，農業部農村發展及水土保持署花蓮分署將持續推動相關的教育訓練與宣導活動，讓每位公務員都能在工作中實踐「吹哨不孤單，法律挺您」的理念，進一步強化社會的法治環境與公民權益。