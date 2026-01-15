吹哨人揪詐騙破口！蝦皮下架機制詐團好利用 受害問題多政府應介入調查

【記者丁倩／台北報導】電商詐騙手法層出不窮，一名多起案件的受害者陳楨，近日以「吹哨人」身分投書本報公開發聲，指出在多起詐騙案件中，蝦皮購物平台的商品檢舉與下架機制，疑似成為詐騙集團得昂行騙的重要破口，緊急呼籲消費者注意及政府介入調查，釐清平台是否存在制度性疏失。

陳楨表示，根據他蒐集與比對的多起案例，詐騙流程幾乎如出一轍。許多賣家在蝦皮正常上架商品後，會突然遭到不明帳號大量檢舉，商品隨即被平台下架，帳號功能也受到限制。在賣家急著恢復上架、情緒最焦慮的時候，詐騙集團便趁機出現，冒充蝦皮客服或系統人員，主動聯繫賣家，誘導點擊釣魚連結或進行假驗證、假申訴，導致金錢損失。

他指出，這類詐騙之所以屢屢得手，關鍵就在於「商品突然被下架」。賣家一旦收到下架通知，往往會以為真的出了問題，當有人自稱是官方人員聯繫時，很容易信以為真。陳楨認為，若沒有「下架事件」，詐騙集團根本無法合理冒充客服，也難以設計出成功率這麼高的詐騙話術。

陳楨也質疑，蝦皮目前的處理方式，多半只要有人檢舉，就會先下架商品，卻未清楚說明檢舉來源，也未提醒賣家「此時正是詐騙高風險期」的合理質疑與警覺。他認為，這樣的機制，等於讓詐騙集團有機可乘，長期用同一套手法反覆行騙。

對於平台責任，他指出，作為大型電商平台，理應更嚴格審核檢舉內容，防止惡意檢舉被當成詐騙工具，也應在商品下架時同步提醒賣家，避免私下聯繫、不要點擊不明連結。但實際上，相關保護與提醒機制根本不足。

陳楨進一步呼籲，政府主管機關應全面調查蝦皮的檢舉帳號來源、商品下架的決策流程，以及是否曾掌握下架與詐騙之間的關聯性，釐清平台是否因內控不足，間接讓詐騙行為持續發生。他強調，這次站出來發聲，並非要指控或定罪任何企業，而是希望透過公開揭露，引起社會與主管機關重視，趕快彌補制度漏洞，避免更多賣家與消費者成為受害者！（照片翻攝示意圖）