吹噓與「陳時中」有交情 「投資醫療器材」誆騙328萬 9

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

屏東一名沈姓男子向江姓男子與黃姓婦人誆騙與食藥署高層、以及前衛福部長陳時中有交情，接著以「投資醫療器材、藥品即將過關」為誘餌，致使2人共交付328萬元投資。事情曝光後，全案經法院審理，法官認為沈男明知自己無投資計畫，卻連續施用詐術，造成2人受騙，甚至害其中一人房子遭到法拍，最終判決沈男有期徒刑3年，並沒收犯罪所得。全案可上訴。

判書指出，2011年間，沈男先向江男誆稱欲購買土地，並委託對方協助尋覓標的，營造自己具備高額不動產交易能力的形象，不過後來又取消交易，江男因此認為沈男財力雄厚。

2012年8、9月間，沈男又以要投資醫療器材、藥品生意，因資金周轉向江男借款，江男信以為真，拿出120萬元給沈男，沈男並簽具本票作為擔保，但事後沈男遲遲未還款，催討多次也藉故拖延，江男才發現受騙。

此外，沈男另於2012年5月中旬，又向黃婦佯稱，可將房地抵押借款交給他投資，保證可獲利20萬元，黃婦竟將唯一住所辦理抵押，並交付200萬元及8萬元現金予沈男。結果沈男在收款後也是未清償，黃婦最終因無法償還貸款，房屋遭到法拍。

法院調查相關錄音內容發現，沈男曾多次向江男聲稱，藥品卡在食藥署審查程序，並提及「署長」、「陳時中」等關鍵字，還稱已與高層吃飯協調，只因疫情影響才延宕撥款，藉此安撫2人。沈男也坦承，他所說的內容全是憑空捏造，並無任何藥品投資或醫界人脈。

法院審酌，沈男詐騙江男120萬元、黃婦208萬元，且犯後態度不佳，沈男雖一度於準備程序中改口認罪，但後來又翻供，且至辯論終結前均未實際賠償被害人，難認有悔意。

而月收入僅1至2萬元，目前又無穩定工作，名下無財產，卻到處行騙，對被害人生活造成嚴重打擊。法院審理後，判決沈男應合併執行有期徒刑3年。

照片來源：翻攝畫面

