吹懷舊風！ 速食店奶昔PK美國「倒杯不灑」冰淇淋

連鎖速食店睽違9年再度推出經典奶昔。（圖／東森新聞）





最近餐飲界似乎興起一堆回歸熱潮，連鎖速食店睽違9年再度推出經典奶昔，19日限定門市回歸。另外還有來自美國、號稱倒著吃不會掉的冰淇淋，也重返台灣，今（18日）正式進駐台北101。

超可愛的奶昔大哥上線了！連鎖速食店推出奶昔大哥周邊商品，甚至連經典奶昔一次推出兩種口味也強勢回歸。稠稠糊糊的質地，有沒有很想念？白色是香草、粉紅色是草莓口味。連鎖速食店睽違9年再度推出經典奶昔，真的是掀起回憶殺。民眾：「滿懷念的，像我國高中喝到的味道。如果之後有的話，我應該會滿常加點來喝。」

民眾：「很期待回歸，會想再多買幾杯喝喝看。而且喝起來不會太甜，很順口。」

民眾：「我應該就不會再買了。我不太喝甜的，就不會想再買來喝，還是點一些無糖綠茶。」

奶昔回歸，消費者期待值不同，有人覺得太甜，也有人說就是小時候記憶的味道。速食店2016年停產後，19日正式開賣，但目前全台只有12間店有，期間限定售完為止。至於奶昔大哥的周邊，除了購物袋，還有韓國同款的毛毛零錢包可以放錢。而不只速食店，最近餐飲界似乎也吹起一股回歸風潮。



來自美國、號稱倒著吃的冰淇淋，同樣吹起懷舊風。18日重返台灣，在台北101美食街盛大開幕。盤點各大餐飲，麥當勞推出香草、草莓兩款經典口味；美國經典冰淇淋DQ除了冰淇淋，也將推出濃郁奶昔；日本丼飯連鎖品牌SUKIYA上個月推出特定門市販售的烤地瓜冰霜奶昔，喝得到地瓜顆粒。天氣變冷，各家業者推出不同特色奶昔，秋冬奶昔戰正式開打。

