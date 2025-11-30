吹暖氣恐成「爛臉」元凶 專家提醒３症狀要注意
台灣下周迎接寒流來襲，躲在溫暖的室內開暖氣是許多民眾的小確幸。然而，不少敏感肌或乾燥肌的民眾卻發現，「臉部越吹越乾」、「保養品越擦越脫屑」，甚至出現緊繃、刺癢與泛紅等「爛臉」危機。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒，暖氣房是皮膚乾燥的「隱形戰場」，若不懂正確修護，舒適的暖風恐成肌膚殺手。
暖氣房是隱形殺手！舒適乾爽=水分蒸發
為什麼開暖氣會傷皮膚？郭貞君說明，暖氣雖讓室內溫暖，但溫度升高會使空氣能容納的水氣增加，導致相對濕度大幅下降。換句話說，民眾覺得「乾爽舒適」的瞬間，其實環境正在大量掠奪肌膚表層的水分。
郭貞君說，加上秋冬時節皮膚油脂分泌本就減少，鎖水能力減弱；若肌膚屏障不穩定，又長時間待在低濕度的暖氣房，水分快速蒸發後，就會出現乾癢與脫屑。郭貞君提醒，此時若忽略修復屏障，即便頻繁塗抹保養品，保濕效果也會大打折扣。
敏感肌警報！留意三大肌膚受損徵兆
郭貞君指出，敏感肌與酒糟肌本質上是屏障受損造成的慢性發炎，面對暖氣環境，最容易出現以下三大症狀：
緊繃與脫屑：角質層嚴重缺水，導致角質層板鬆散脫落。
血管敏感反應：屏障損傷讓真皮微血管易受刺激，出現泛紅、擴張、刺癢。
粉刺與痘痘：乾燥角質栓堵塞毛孔，加上暖氣刺激皮脂與汗水分泌，形成外衝堵塞的小紅疹。
破解暖氣魔咒專家親授「補水+鎖水」SOP
要對抗暖氣造成的肌膚傷害，郭貞君強調，「肌膚屏障」才是鎖水關鍵。她建議民眾遵循「補水、鎖水」兩步驟，幫助肌膚自我修復：
第一步「補水」：先用清水輕拍肌膚，再選用低刺激、成分單純的透明質酸（玻尿酸）、納豆萃取、神經醯胺或菸鹼醯胺等凝膠或凝露，幫助角質層迅速補水。
第二步「鎖水」：這是最關鍵的一步。趁肌膚仍濕潤時，盡快塗抹乳霜或油脂形成保護膜。初期可選質地輕盈的油脂，待皮膚屏障穩定後，可加入較厚重的油膏，減少塗抹頻率。
善用加濕器濕度50-60%最剛好
除了保養手法，環境控制也是重點。郭貞君建議，室內可使用加濕器或擺放一盆水，將濕度維持在50%至60%，這是人體最舒適的範圍；同時切記避免暖氣出風口直吹臉部。
在日常清潔上，應避免使用熱水洗臉或鹼性皂用力搓揉。郭貞君呼籲，理解並落實這些原則，就能健康迎接冬季的溫暖生活，遠離敏感與脫屑困擾。
