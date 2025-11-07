吹的不只是風？烘手機實測畫面曝光超噁 「滿滿細菌」網崩潰：裡面到底藏了什麼
公共廁所烘手機竟是「細菌噴射機」？英國科學家露絲．麥克拉倫（Ruth MacLaren）親自做實驗揭露驚人真相──烘手機吹出的氣流裡竟充滿細菌與真菌，培養一夜後培養皿「長滿毛茸茸菌叢」，畫面嚇壞網友！她也直言：「這就是我不用烘手機的原因。」影片曝光後在TikTok上掀起熱議，累積觀看次數已突破千萬。
實驗結果超驚人 烘手機氣流培養皿「細菌爆棚」
據英媒《Devon Live》報導，麥克拉倫是英國「Devon Science」教育計畫創辦人。她在TikTok上分享親自進行的對比實驗——她分別將兩個培養皿放在不同環境中，一個放在公廁烘手機下方收集吹出的空氣，另一個則在普通室內空氣中揮動作為對照組。
結果一夜之後，烘手機那組培養皿「菌叢滿布、真菌叢生」，而一般空氣組卻幾乎是乾淨如初。她驚呼：「這結果太可怕！烘手機裡到底藏了什麼？」
網友嚇壞：再也不敢用公廁烘手機了！
影片爆紅後，大批網友留言表示震驚與作嘔：「我寧願用衣服擦手，也不敢碰那了！」「烘手機不是高溫殺菌？原來是『高溫吹菌』啊！」「身為一直說烘手機很髒的人，我終於被證明沒錯」
然而，有科學迷指出實驗設計略有瑕疵，認為應該以「公廁空氣」作對照，而非一般辦公室空氣。麥克拉倫也大方承認這點，並承諾會再進行改良實驗。
專家提醒：烘手機風力強 可能把細菌「滿場亂吹」
過去研究顯示，公廁烘手機內部若長期潮濕、未清潔，確實可能成為細菌溫床。高速氣流在乾手的同時，也會把周遭空氣中的微生物「吹散」。因此專家建議，若廁所配有紙巾與烘手機，紙巾仍是相對衛生的選擇。
