吹糖剪紙鋁罐都可以！黑面琵鷺文創藝術 台南七股遊客中心展出

小小黑琵愛跳舞。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕飛抵台南度冬的黑面琵鷺已近3000隻，台南市生態保育學會在七股遊客中心舉辦黑面琵鷺藝術展，邀請吹糖人蕭朗、剪紙人王丁乙、鋁罐人李家琦展出可愛的黑琵文創，展覽至明年5月底。

生態保育學會理事長邱仁武指出，目前台南黑面琵鷺保育季的賞鳥鳥況豐富，歡迎遊客來台南生態旅遊觀賞黑琵等冬侯鳥，順道觀賞黑琵文創作品，藉由自然生態景觀和藝術展，一起落實關心黑面琵鷺的保育行動。

黑琵藝術展展出吹糖黑琵和水雉、黑琵剪紙，以及鋁罐黑琵、水雉藝術創作，作品唯妙唯肖，造型可愛。

黑面琵鷺藝術展的開幕表演，邀請學甲幼兒園園長顏春枝率領8隻小小黑琵愛跳舞，和西明社區理事長王美雲帶領的熟齡黑琵一起「尬舞」，開幕氣氛歡樂。

熟齡黑琵也來表演舞蹈，和小小黑琵「尬舞」。(記者楊金城攝)

黑琵文創藝術，用吹糖、剪紙、鋁罐來創作出可愛的黑琵作品。(記者楊金城攝)

