吹響丙午年蕭壠香科號角 佳里金唐殿舉辦祈安賜福巡禮3部曲活動





迎接丙午年蕭壠香科五朝王醮的到來，台南市佳里金唐殿舉辦祈安賜福巡禮3部曲活動。金唐殿主委黃維明表示，丙午年香科醮典將於明年3月6至8日舉辦3天的千歲爺遶境活動，蕭壠香是5朝王醮祭典，香科王船、蜈蚣陣等頗具特色。3部曲就是要吹響香科號角，歡迎民眾至金唐殿參香、為王船添載。

蕭壠香科名列台南五大香醮之一，屬曾文溪流域瘟王祭，三級古蹟佳里金唐殿，逢農曆子、卯、午、酉年舉行，有燒王船儀式，是地方3年1次的宗教盛事，千歲爺遶境出巡佳里、七股、將軍等3個區17角頭24村庄。丙午香科王船長36尺，造價126萬元，目前停泊在金唐殿前王船廠，王船添載包每個500元，歡迎信眾祈安植福。

廣告 廣告

祈安賜福巡禮3部曲活動，首部曲於26日舉辦，除發放助學金外，也舉行揭許願牆、吊掛許願牌儀式。頒發14所學校74位學生獎助學金，國小組每人3000元，國中組每人5000元，高中職組每人8000元，共頒發近30萬元。受獎學校國小組佳里區佳里、仁愛、延平、信義，七股區七股、篤加、大文、後港、光復，將軍區鯤鯓等10所。國中組佳里、昭明等2所，高中職組北門高中、北門農工等2所。

許願牆吊掛許願牌由民政局長江淋煌、陳昆和議員、方一峰議員、謝舒凡議員、蔡秋蘭議員、蔡蘇秋金議員、雲管處副處長莊名豪、廟方人員及各界貴賓等共同主持。二部曲將於115年1月15日發表金唐殿歌曲，歌曲由莊名豪副處長義務作詞作曲，方順吉演唱。115年1月25日將舉辦全國性歌唱大賽，歡迎愛好歌唱民眾屆時踴躍報名。

三部曲將於115年3月1日舉辦百足真人蜈蚣陣神童回娘家，限歷屆香科神童參加，名額108位，報名者將致送10大好禮。元宵節踩街遊行活動，參加者發放燈籠，數量有限，發完為止，遊行後舉辦大摸彩，最大獎機車1部。黃維明主委表示，獎助學金發放對象為香科轄區的國小、國中、高中職清寒優秀學生，感謝捐款助學的行善人。

更多新聞推薦

● 公布「反年改」法案生效 總統府：總統批示允聲請憲法法庭判決、暫時處分