吹頭髮像演鬼滅！ 吹風機突爆炸 女皮膚被炸黑

洗完頭本該是輕鬆吹乾，沒想到卻變成像是在演「鬼滅之刃」！有民眾抱怨，使用知名品牌吹風機時竟突然爆炸，火花四射，手腕皮膚直接變黑，而其他苦主也直言用了同品牌吹風機後，出現冒煙、有燒焦味、機身發熱等異狀，而代理商表示，產品都有通過檢驗，判斷應是消費者使用問題，因此不會召回產品。

有民眾抱怨，使用知名吹風機時竟突然爆炸，火花四射，手腕皮膚直接變黑。（圖片來源／民眾提供）

秀出自己的手腕，可以看到白皙的皮膚，就像「臭火焦」一樣黑黑的，讓民眾A小姐氣壞了，坦言自己用了兩三年的日本品牌吹風機，沒想到吹一吹竟然爆炸，火花四射，自己的手直接黑掉，以為在演鬼滅之刃，就連姊姊的同學，買同款也發生爆炸。

其他苦主直言用了同品牌吹風機後，出現燒焦味、機身發熱等異狀。（圖／TVBS）

但苦主還沒完，B小姐也是用同一個品牌同一型號吹風機，4年前在台灣量販店買的，洗完頭髮後必用，沒想到也出問題。民眾B小姐：「只要使用吹風機的時候，大概10秒鐘後就會開始有很重的燒焦味，然後手把就會變得比較熱，比一般的那個吹風機來講再熱。」B小姐心驚驚，覺得實在太可怕，看到網路上還有其他網友分享，曾經吹頭髮時，同品牌吹風機冒火花，吹一半還出現燒焦味，更有人的吹風機也炸了，但從來沒折過，也沒有拉扯電線。民眾B小姐：「我是直接沒有要再使用，就是打算這幾天買新的一台。」

電器達人李建輝：「應該是那個電源線過度的凹折，尤其是在我們手把那個地方，那個地方的電壓會比較大，它會直接到吹風機裡面去，所以那個地方的話盡量不要去凹折它。」達人提醒，如果吹風機用了許久，有異音或是異味，風量也明顯有變，就建議更換。而日本品牌台灣代理商則回應，產品都有檢驗通過，依過去的經驗，爆火花90%是因為電線長期過度凹折、緾繞機身所致，頭髮捲入、入風口沒清潔毛屑阻塞，也可能會發燙，會詢問消費者是否願意報修，後續會依公司售後流程處理。

