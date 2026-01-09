「吹風機吹腳底」助眠、消黑眼圈？中醫師揭真相 一堆人搞錯重點

社群媒體最近流傳一種養生方式，聲稱以吹風機加熱腳底，有助於改善黑眼圈，甚至增進睡眠品質。高雄榮民總醫院傳統醫學科邱鎮添醫師表示，從中醫角度觀察，這類作法的核心在於保暖，腳底正好是「湧泉穴」的位置所在，被視為腎經的第一個穴位，也是人體重要能量來源，另位於腹部的「巨闕」同樣被視為重要的穴位，在臨床上也常透過熱敷或溫灸幫助保健。

人體第二個心臟 中醫師強調「腳暖身就暖」

廣告 廣告

邱鎮添中醫師表示，臨床上有不少虛寒體質的人，因天氣轉涼，手腳也變冰冷、抽筋甚至影響睡眠品質，無奈之下求診，中醫觀點認為手腳保暖很重要，尤其雙腳是距離心臟最遠的的部位，被視為第二個心臟，因此「腳暖，身體就暖」。

網議吹風機吹腳底 關鍵在保暖到位

針對有部落客用吹風機吹腳底，引起不少網友效仿，有人甚至還拿器具加以按摩，邱鎮添中醫師指出，吹風機吹腳底跟使用電熱毯、毛巾熱敷一樣，都是透過外在熱能幫助末梢血液循環的「主動式」保暖，不像「被動式」保暖，則是藉由穿襪子、蓋被子、開暖氣等方式，把身體的熱能留住避免流失。而腳底的湧泉穴（腳底板的前3分之1處）又是腎經的第一個穴位，在古代甚至被當作急救穴位使用，特別是在失溫時，更要讓該處保持暖和。

按壓湧泉穴 事前暖身不可少

若要按壓湧泉穴，邱鎮添中醫師提醒，民眾按壓穴位前可先準備不超過42.5度的水，以毛巾熱敷或浸泡腳部，讓肌肉放鬆，這樣既能促進血液循環，也不會對皮膚造成傷害，要注意的是，長者或本身有糖尿病、高血壓的人，可能因組織周邊神經較遲鈍，需留意燙傷風險。

針對按壓穴位技巧，邱鎮添中醫師指出，按壓時應以指腹，由輕到重緩慢按壓至有痠脹感，避免太過用力按壓造成不適感，甚至瘀青，單次時間約5到10分鐘，每天睡前或洗完澡後進行最為合適，若時間允許，也可早中晚進行，但以晚上為主。

不只湧泉穴 肚臍附近1處也能補能量

此外，包括湧泉穴在內，上腹部正中線、肚臍中上6寸處在中醫稱為「巨闕」，同樣是人體能量來源的穴位，邱鎮添中醫師進一步說明，巨闕穴通常是以毛巾熱敷或在中醫師協助下溫灸，有助於補充能量、促進身體氣血循環與新陳代謝，使體內廢物較不易堆積，和湧泉穴有異曲同工之妙，更進一步改善黑眼圈並增進睡眠品質。

民眾食補這樣吃 燥熱體質要留意

飲食調理方面，民眾天冷時是否適合進補，須先看體質。邱鎮添中醫師提到，燥熱體質的人常會出現口乾舌燥、嘴巴破皮、喉嚨疼痛、口臭、易長痘痘等情況，有時是身體正處在發炎狀態，中醫觀點稱為「上火」。若本身正感冒、發燒，或免疫力下降時，也屬於偏燥熱體質，此時若再食用桂圓、生薑等溫熱性藥材或補品，反而可能「火上加油」，讓不適感加重。

民眾若非燥熱體質，則可適度使用溫熱食材，邱鎮添中醫師指出，民眾在家可用約5錢的黃耆、枸杞，搭配3到5顆紅棗沖泡30分鐘至一小時，一天反覆沖泡2至3次喝足約1500毫升，在白天、太陽下山前飲用，作為水分補充，晚上則不宜再攝取過多補性飲品。除了足部，頭部、頸部和腹部的保暖措施也很重要，民眾出門在外適時增添帽子、圍巾、衣物，也是不可或缺的禦寒方法。



（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·多數都用錯！暖暖包「搓到發熱放口袋」？ 專家認證「放1部位」全身熱

·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」最保暖 連手也變熱