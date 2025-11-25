吹風機壞「維修只要50元」1縣市限定服務 電鍋、烤箱等電器都能便宜修

記者李育道／台北報導

家中小家電故障，不少人會因維修費高昂、怕不划算而直接丟棄，不過台中市環保局設置的「家電診所」近期掀起討論。一名女網友分享，原本壞掉準備丟掉的名牌吹風機，意外在家電診所用50元工本費 就修好，不僅省下一台動輒數千元的吹風機費用，也讓許多台中市民驚呼「完全不知道有這項服務」。

一名網友在Threads發文表示，她家的吹風機突然故障，本以為只能報廢，沒想到查資料時發現「台中環保局家電診所」，抱著試試看的心態送修，最終只花50元就成功修復，「真的超划算！省一筆，大推」。她提醒，這項服務僅限台中市民使用。

貼文曝光後，許多網友紛紛回應，「身為台中市民完全沒聽過，超實用」、「早知道就不用花400塊去電器行修」、「幾千塊的吹風機用50元就救回來，超佛心」。也有人分享經驗表示，「從日本買的Panasonic吹風機故障，外面估至少1,500元還不保證修好，最後也是在家電診所用50元搞定」。

事實上，台中環保局於2011年開辦「家電診所」，是全國環保機關首創的小家電定點維修站，地點位於北屯區寶之林廢棄家具再生中心與清淨園區。服務品項共11項，包括電風扇、吹風機、電鍋、飲水機、烤箱、果汁機、熱水瓶、檯燈、暖風扇、烘碗機、快煮壺等，皆只收50元工本費，更換材料則另計。

環保局指出，家電診所至今營運超過十年，修復率達84.73%，累計維修超過2萬件，為市民節省逾3,000萬元的家電更換支出，也大幅減少垃圾量與碳排放。不過有部分機型因微電腦或特殊構造不受理，例如渦輪式吹風機或DC馬達電風扇，建議送修前可先向家電診所詢問。

