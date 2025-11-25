吹風機故障「僅花50元」就修好 台中人驚呼：省好多錢

近日一名女網友分享，原本打算丟棄故障的吹風機，意外發現台中市環保局設有「家電診所」提供維修服務，最後僅花50元工本費就將吹風機修好，大推「直接省一筆」，貼文曝光引發討論。

台中市環保局「家電診所」提供維修服務 。（圖／翻攝自 台中市環保局官網 ）

原PO在Threads發文表示，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生！ 拿去台中市環保局家電診所維修，居然只要50 元工本費就搞定，真的超划算！省一筆，大推，但是有限定台中市市民。」不少網友紛紛表示，「超級實用，謝謝分享，身為台中市民完全不曉得」、「原來台中有這種東西」、「現在才知道，自己修個半死」，也有人大讚，「幾年前從日本買的Panasonic吹風機用沒幾次後就故障了，詢問網路上的代修至少還要一千五另加運費還不保證可以修好，後來也是到這邊花了50元就修好了」、「超讚，成功減少一個垃圾，地球感謝你」。

不過也有網友提醒，「電風扇如果是DC的，不是傳統按鍵式的不收唷，之前白跑過一趟」、「上次吹風機帶去說是馬達壞了，無法修」。事實上，根據台中市環保局官網資訊，故障小家電像電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機及快煮壺等11項家電皆可送修，請掛號填寫基本資料，由維修師診斷是否可修復，完成後以電話通知民眾領回。本服務酌收工本費五十元。

