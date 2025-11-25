吹風機起死回生只要50元 台中1服務被推爆：省好多錢

不少人遇到小家電損壞，擔心維修費用不划算，會選擇直接丟棄，不過一名女網友分享，原本吹風機壞掉想拿去丟，發現台中環保局設有「家電診所」後，就拿去送修，沒想到竟起死回生，且只收50元，讓她省好多錢。貼文一出掀起熱議，許多台中人驚呼完全不曉得有這種地方，也有不少人分享送修經驗，大讚維修費超佛心。

一位網友在社群平台Threads上分享，原本吹風機壞掉想拿去丟掉，意外發現台中環保局有家電診所，抱著拿去問問看的心態前去，沒想到2600多元的吹風機起死回生，只要50元的維修工本費，大呼超划算，直接省了一筆買新吹風機的錢。

廣告 廣告

原PO表示，家電診所的服務只限台中市市民，她的吹風機故障是因電線頭接觸不良，不確定其他狀況可否送修，建議拿去給維修人員評估，如果能修就會收下。

維修費超佛心 網分享送修經驗

貼文一出引發熱議，不少人驚訝台中環保局竟提供家電維修服務，也有不少人分享維修成功的經歷，大讚維修費超佛心，「幾年前從日本買的Panasonic吹風機用沒幾次就故障了，問了網路上的代修，至少要1500元還要另加運費，不保證可以修好，後來也是到這邊花了50元就修好了」、「同一台吹風機電線頭接觸不良，拿去電器行修理收了400元」、「這裡真的便宜，家裡電鍋跟風扇都在這裡修好過」。

也有人回報，「電風扇如果是DC（直流馬達）的，不是傳統按鍵式的不收唷，之前白跑過一趟」、「剛剛查了我的吹風機不能修，他們不收有微電腦的」、「類似渦輪的吹風機，我之前拿去，他說不會修」。

11種家電可送修 電鍋、烤箱都行

台中「家電診所」2011年開始營運，是全國環保機關首創維修家電定點站。根據台中市政府環保局官網指出，故障小家電如電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機及快煮壺等11項家電皆可送修，可掛號填寫基本資料，由維修師診斷是否可修復，完成後以電話通知領回，維修服務酌收工本費50元，更換特殊材料費用另計。

更多中時新聞網報導

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》

讀者換口味 言情小說龍頭熄燈

RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格