寶寶副食品食材的安全與新鮮是家長們關心的重點，市面上雖有各種標榜無添加的海鮮產品，但品質參差不齊，甚至有不肖商家以進口貨冒充在地漁獲，讓消費者難以信任。由宜蘭在地人創立的順連發號，堅持只賣敢給自己孩子吃的魚，以這份誠實與專業為出發點，讓每一口海味都充滿真實與安心的味道，成為廣受家庭信賴的吻仔魚批發供應商推薦品牌。

順連發號成立於2021年，過去創辦人在捕撈吻仔魚時，發現市面上充斥著品質不一的產品，有些甚至使用漂白劑、摻雜進口魚販售，令許多消費者望而卻步。身為一位父親，創辦人深知許多家庭購買吻仔魚，是為了給嬰幼兒製作副食品或讓長者補充營養，若產品含有化學添加物，容易增加身體的負擔，因此，他決定以自家漁船「順連發號」為品牌名，親自捕撈、把關魚類，將宜蘭純淨海域的鮮味帶上餐桌。

順連發號的捕魚方式能讓魚保持在最鮮活的狀態，也完整保留吻仔魚的口感與營養，主打的產品包含生吻仔魚與熟吻仔魚，能滿足家庭日常料理，也能供應餐廳大量採購的需求，許多長期合作的餐飲業者都表示，順連發號的吻仔魚肉質細緻、味道鮮甜，與一般進口魚相比完全是截然不同的層次，這也是品牌能建立吻仔魚批發供應商推薦口碑的原因。

品牌創辦人表示，他會選擇留在宜蘭並堅持海上這條路是命運的安排，當時父親的船員因病無法工作，因此退伍後他臨時上船幫忙，沒想到就此愛上海洋與捕魚生活，面對市場上大量進口吻仔魚的競爭，他以「安心、誠實、新鮮」為理念，守護顧客們的飲食安全。曾有位顧客因他牌進口吻仔魚口感不佳，轉而購買順連發號的產品，驚訝於品牌的新鮮與風味差異，故成為長期愛用者，足見順連發號的吻仔魚批發供應商推薦口碑名不虛傳。

目前，順連發號的線上銷售通路主要透過官方LINE和蝦皮平台販售，方便全台的家庭主婦下單，線下則供應給餐廳與傳統市場，也吸引不少餐飲業者長期配合採購，證明這份來自宜蘭海域的純粹滋味廣受好評。若您正在尋找值得信賴的吻仔魚批發供應商推薦品牌，也希望能替家人挑選天然無添加的寶寶副食品食材，那麼順連發號就是您的最佳選擇。

