吻別變永別！德國男囚探監與女友熱吻後暴斃 警揭：口對口運毒

德國萊比錫監獄（Leipzig Prison）發生了一起離奇的死亡案件，一名23歲的男性囚犯在結束探監並與女友親吻道別後，回到牢房不久便突然猝死。經警方深入調查才發現，原來這對情侶試圖走私毒品，利用接吻的機會傳遞毒品，沒想到男方不小心將整包安非他命吞入腹中，最終因藥物過量導致心臟停止跳動。而女子因涉嫌運毒並間接導致男友死亡將面臨審判，恐遭受牢獄之災及高額罰金。

德國萊比錫監獄一名23歲的男性囚犯在結束探監並與女友親吻道別後，回到牢房不久便突然猝死。（示意圖／photoAC）

依據《太陽報》報導，事件發生在德國萊比錫監獄，死者是名為穆罕默德（Mohamed R）的突尼西亞籍男子，他因涉及毒品買賣而被收押，尚未正式定罪。今年1月，穆罕默德在探監時間與女友蘿拉（Laura R）相聚，結束時2人當眾親吻道別。然而，當穆罕默德回到牢房後，同房獄友發現他身體明顯不對勁，但他卻堅持不肯看醫生，結果到了隔天就暴斃身亡。

檢警調查結果顯示，穆罕默德的死因確認為攝入過量安非他命。原來在探監當天，女友蘿拉將幾公克的安非他命用鋁箔紙包好，藏在舌頭下方順利躲過安全檢查，透過熱吻將毒品轉交給男友。沒想到過程中穆罕默德一時不慎，竟直接把整包毒品吞了下去，引發嚴重的中毒反應而喪命。

經過法醫解剖證實，穆罕默德胃裡的毒品包裝破損，導致大量的安非他命滲漏出來，造成急性中毒並引發致命的心臟驟停。儘管經過緊急搶救，醫生一度挽回了他的生命跡象，但他最後還是在當天下午宣告不治。

報導還透露，由於穆罕默德的死亡事件，獄方的安檢程序也因此遭到嚴格檢視。至於女友蘿拉，因涉及運毒及過失致死，近期即將接受審判，恐怕得面臨多年的刑期以及巨額罰款；據了解，她與死者穆罕默德之間還育有一子。

