吻完江齊又親柯佳嬿 金馬男配自嘲像男優！哀怨「很累」被嗆爆：很多人羨慕

曾敬驊（右二）在《如果我不曾見過太陽》中與江齊（左起）、柯佳嬿、李沐都有感情戲。Netflix提供

《如果我不曾見過太陽》中女主角「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性。演員群出席「聖誕畢業典禮」時，柯佳嬿形容，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人。

今年剛獲得金馬男配角獎的曾敬驊坦言，連吻戲都要在同一個鏡位不斷切換不同演員，其實非常困難，自嘲：「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優。」逗得全場大笑。隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」

廣告 廣告

《如果我不曾見過太陽》江齊（左起）、程予希、江宏恩、陳孝萱、柯佳嬿、李沐出席「聖誕畢業典禮」活動。Netflix提供

被爆幫徐鈞浩「包重要部位」 曾敬驊還原真實狀況

不僅對女主角們「輪番上陣」，曾敬驊在徐鈞浩裸露屁屁戲碼時，還幫忙「包裹」重要部位，編導簡奇峯爆料：「因現場梳化團隊都是女性工作人員，於是只好委託敬驊幫鈞浩套住『小鈞浩』，敬驊很義氣的綁得超大包！」

曾敬驊則解釋：「其實我只是進去跟鈞浩說怎麼包，主要是他自己包的，包的時候我是背對他的，只是簾子拉起來，大家不知道發生什麼事，裡面就是這樣子的！」

《如果我不曾見過太陽》演員群與主創團隊與戲迷共度耶誕。Netflix提供

而被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的，柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」江齊也分享，有些場次事前有排練，尤其監獄戲三人同場，連手的位置都要精準調整。



回到原文

更多鏡報報導

《大濛》竟讓兩大型男崩壞 曾敬驊變髒有階段！柯煒林怪平頭、糙妝感變醜

金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」

柯佳嬿招認在家突爆哭！悲喊：永遠困在那一天 一舉動惹李沐無預警淚崩