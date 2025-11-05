吻戲多達20次！《一吻爆炸》張基龍、安恩真甜炸 自誇默契滿分無冷場

張基龍（左）與安恩真在韓劇《一吻爆炸》一開場就有吻戲。Netflix提供

張基龍、安恩真主演的浪漫韓劇《一吻爆炸》11月12日將在Netflix全球上線，該劇昨（5日）在首爾舉行記者會，導演金宰賢曝這部劇的吻戲非常多，「至少超過10次，可能多達20次。」更分享男女主角將在歷經苦難與誤會後愛上彼此，也是這部戲的魅力所在。

張基龍劇中飾演高冷主管，卻因為意外的「吻」翻轉平靜人生。Netflix提供

《一吻爆炸》故事講述單身女子高多琳（安恩真 飾）為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽。原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫（張基龍 飾）後，隨著一次衝動的「吻」，讓兩人的辦公室生活徹底翻轉。

高冷主管愛上「人妻」？

張基龍（左）與安恩真上演患難中見真情。Netflix提供

廣告 廣告

正式預告中，高多琳（安恩真 飾）以灰頭土臉的灰姑娘開場，還被周遭的男生嘲諷：「你跟燙菠菜一樣軟趴趴的，這世上有哪個男人會想跟燙菠菜交往？」不過就在此時，白馬王子孔志赫（張基龍 飾）出現，兩人展開浪漫約會。不過好景不長，孔志赫馬上發現高多琳原來是有家室的，氣憤地說道：「你有老公孩子了還跟我接吻？」更氣得要她滾。但高多琳竟霸氣地反嗆：「我才不滾！」嚇得孔志赫連忙後退。也讓觀眾格外期待兩人之間的感情走向。

螢幕新CP自誇默契滿分

而陸續以《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》走紅的張基龍，這次搭檔安恩真合作，他大讚兩人第一次見面氣氛就很好，「拍戲時她不斷提出創意，常常讓我驚訝地想『我也正好這麼想！』現場比劇本還多出很多新火花，真的很感謝她。」

兩人雖是首次合作但默契100分。Netflix提供

安恩真也回應：「一開始覺得基龍有點冷峻，不太好親近，但實際合作後發現他像小孩一樣天真可愛，這點非常迷人。即使不多話，我也能感受到我們之間的默契。第一次拍攝後我們就笑著說『100分的化學反應誕生了』。我們的情侶組合可愛又性感，還有朋友般的自在感，觀眾一定會愛上我們這對情侶，毫無冷場。」

《一吻爆炸》將在11月12日上線Netflix。Netflix提供

此外，安恩真昨也在記者會展現明顯的瘦身成果，讓她開心地說：「大家說我身材管理得很好，真的很感謝。開始拍浪漫喜劇時，就希望能讓自己在鏡頭前更漂亮，讓觀眾看著我們的情侶互動時，能產生『我也想談這樣的戀愛』的浪漫幻想，所以特別用心在狀態維持上。」

安恩真接演愛情劇女主角，很用心地管理身材。翻攝IG@eunjin___a

安恩真也坦言拍攝期間一直緊繃著神經，「到最後一天都沒有鬆懈，拍戲時不特別去想『要怎麼演這個角色』，而是盡量專注在每個情境裡，成為角色本身。」也希望觀眾能鎖定該劇播出，收視開紅盤。



回到原文

更多鏡報報導

木村拓哉長女戀愛了！車站吻別排球選手被拍…已低調交往2年

「格鬥許光漢」三浦孝太自曝愛長髮女神 被問感情羞喊：是祕密

惠利來台灣了！優雅現身機場 明為Max Mara站台