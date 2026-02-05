吻戲拍到一半男星狂憋氣！陳宥心崩潰「原來我口臭」 喉嚨竟藏10元大結石

陳宥心坦言拍吻戲時察覺對手刻意憋氣，讓她開始正視口腔異味問題。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

藝人陳宥心近日在節目《11點熱吵店》中分享過去身體異狀的經歷，引發關注。她透露，自己曾在拍攝吻戲時察覺異狀，意外發現困擾多時的口臭問題，最終竟是因喉嚨深處潛藏一顆如10元硬幣大小的結石所致。

陳宥心就醫檢查後，從喉嚨深處取出如10元硬幣大小的膿狀結石。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

陳宥心回憶，當時在拍攝借位接吻鏡頭時，發現對戲男演員總會在導演喊開拍前，特地轉頭深呼吸憋氣，直到最後一秒才回到定位。這一舉動讓她感到不安，也意識到對方可能是為了避開異味，這才讓她開始正視自身的口氣問題。

陳宥心就醫檢查後，從喉嚨深處取出如10元硬幣大小的膿狀結石。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

為了解決困擾，她曾積極進行口腔清潔，包括勤刷牙、使用牙線與檢查蛀牙，卻遲遲未找出原因。直到某次喉嚨出現異物感，她用力咳嗽時，竟咳出一顆微黃綠色、如小米粒般的顆粒。她形容，該顆粒聞起來「像臭水溝」，氣味刺鼻難聞，讓她大為震驚。

陳宥心描述，曾咳出一顆如小米粒大小的異物，味道如臭水溝般刺鼻。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

她隨即就醫檢查，前往耳鼻喉科求診。經由醫師使用壓舌器檢查後，從喉嚨深處取出一團近似「10元硬幣大小」的膿狀結石，質地為半軟半硬，外觀類似多顆青春痘的集合體，這才確認了口臭根源。

陳宥心就醫檢查後，從喉嚨深處取出如10元硬幣大小的膿狀結石。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

對此，耳鼻喉科醫師蔡慶諭表示，陳宥心所遭遇的情況為「扁桃腺結石」，在門診中屬常見案例。醫師解釋，扁桃腺表面佈滿隱窩，類似月球表面坑洞構造，若隱窩較深，容易囤積食物殘渣，與細菌作用後形成結石，並釋出硫化物，產生類似食物酸敗般的惡臭氣味。

耳鼻喉科醫師指出，扁桃腺結石與隱窩構造有關，與清潔習慣無絕對關聯。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店）

蔡醫師指出，扁桃腺結石與個人體質有關，即使日常口腔清潔得宜，若扁桃腺結構本身容易堆積異物，也難以完全避免發生。若民眾出現口腔異味且找不到明確原因，建議可諮詢耳鼻喉科進行進一步檢查。





