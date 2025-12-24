《一吻爆炸》安恩真私服穿出韓妞「甜美微性感」，4招通勤、約會都時髦的輕奢穿搭術





近期韓劇《一吻爆炸》熱度居高不下，女主角安恩真在劇中與張基龍的超強火花讓不少觀眾看得臉紅心跳。除了甜蜜劇情，安恩真在劇中及私下的「甜美微性感」穿搭也意外成為討論焦點，以下就為大家整理了4 招安恩真的時髦穿搭術，讓你也能輕鬆複製韓妞穿搭！

安恩真時髦穿搭術1.經典小黑裙

圖片來源：IG@eunjin___a

每個女孩衣櫃裡都必備的小黑裙要怎麼挑才能展現優雅魅力？安恩真的秘訣就在領口的設計！安恩真非常注重頸部線條的延伸，她在挑選小黑裙時通常會選擇能修飾臉型的設計，方領或平口的設計帶有濃濃的法式復古感，能大方露出鎖骨，讓視覺重心集中在優美的肩頸線條。

安恩真時髦穿搭術2.帥氣皮衣

圖片來源：IG@eunjin___a

安恩真私下也是個不折不扣的皮衣控，她最擅長將充滿硬漢氣息的皮衣透過巧妙的「甜鹹平衡」，穿出一種既帥氣又不失女人味的輕奢層次感。安恩真的皮衣穿搭重點，在於打破皮革帶來的厚重與嚴肅感。她在搭配皮衣外套時，內搭會選擇帶有女性風情的洋裝或短裙，透過極硬與極軟的材質碰撞，弱化皮衣的銳利感，此外，她也會不經意地露出身材曲線，透過肌膚的留白，讓整體造型變得輕盈且充滿空氣感。

安恩真時髦穿搭術3.柔軟針織

圖片來源：IG@eunjin___a

針織材質自帶溫柔感，但是容易顯胖，安恩真會選擇鏤空或V領的的款式，這樣的設計能在柔軟的材質中露出肌膚，不僅成功降低了針織的厚重感，也能在舉手投足間展現出不經意的性感。除此之外，她也偏好同色系穿搭，透過全淺色的搭配讓整體穿著產生一種自帶濾鏡的效果，讓氣質顯得乾淨、優雅，更有鄰家女孩的甜美氣質！

安恩真時髦穿搭術4.透膚上衣

圖片來源：IG@eunjin___a

圖片來源：IG@eunjin___a

在安恩真的「甜美微性感」公式中，透膚上衣絕對是最高階的必殺技！也特別適合不習慣大面積露膚的女孩嘗試。將透膚上衣作為打底內搭，疊穿外套或洋裝，這種層次堆疊能中和外衣的厚重感，讓原本正式的通勤裝束多了一份細膩的浪漫。當透膚上衣作為主角單品時，她會選擇安全的大地色系，讓性感顯得自然而不刻意，散發出一種高級的慵懶美。

