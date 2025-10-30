吾愛無礙 小作所編織藝術夢

夢想是前進的力量，對身障青年來說更加重要，岡山身障福利服務中心的身障青年，為了達到 成為藝術家的夢想，他們學了5年的藝術創作，如今作品開展，他們也努力學習表達，要將創作的起源與動力，傳遞出去，也用作品傳達感謝！

岡山障福中心教保員 蔡庭歡：「番茄畫微笑的眼 鼻 嘴巴，變身成可愛的番茄人。」

努力用手語展現作品的內涵與意義，因為創作，是身障青年的自我展現。

岡山障福中心主任 劉秋月：「他們想要開畫展，他們想要做一個藝術家，他們可以越來越會表達自己，為自己做決策。」

岡山身障福利服務中心的身障青年，有個藝術家夢想，為了成為心中所想，他們學了5年。

身障青年 哲源：「想當畫家 (為什麼)，因為畫畫很開心，旅遊的時候有看過燈塔，有靈感 回家就想把它畫出來。」

身障青年 小萱：「(作這個最難的地方在哪裡)，折玫瑰花，那個衛生紙 比較難去抓。」

克服身體侷限，學習用回收紙漿、環保材料創作，將正面能量傾注於作品中，展覽的畫作還製成月曆，讓每個月都充滿感動！

高雄新市鎮扶輪社長 王國州：「最棒的畫 我個人心裡感覺，這幅感恩 滿滿這一幅，有一個稻草人的微笑，表示他們心裡都充滿著努力向上。」

感恩與希望，來自他們的純淨內心，透過藝術創作，撫慰人心！

