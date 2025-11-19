吿王鴻薇誹謗不起訴 《三立新聞》回應了

▲提告藍委王鴻薇等5人誹謗不起訴，《三立新聞》發出聲明強調捍衛新聞自由立場不變。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇在大罷免期間指控《三立新聞》配合青鳥製造新聞，對此《三立》分別對王鴻薇等人在內5人提告誹謗，北檢今（19）日以5人罪嫌不足，均不起訴處分。《三立》稍早也發出三點聲明，強調捍衛新聞採訪自由的立場不變，且基於報導新聞之責安排記者前往採訪，符合新聞採訪原則，最後則是表示王鴻薇等人基於不存在的事實所發出的評論，自然是超過合理評論範圍不實評論，令人遺憾。

該聲明表示，首先公司尚未收到法院文件，在收到文件後，續依相關法律程序進行評估，強調捍衛新聞採訪自由的立場不變。

其次是當日立委王鴻薇舉辦公開活動，並有同業《中天新聞》網路直播，皆為網上公開資訊。《三立》基於報導新聞之責安排記者前往採訪，符合新聞採訪原則，更屬憲法保障新聞自由。台灣是民主國家，更不容政治人物僅憑一己之好，即可動輒污名化媒體採訪權，此事無關藍綠，是大是大非的問題。

最後聲明表示，回到法律事實面，當日既無發布該場活動新聞，又何來「製造新聞」的指控？王鴻薇等人基於不存在的事實所發出的評論，自然是超過合理評論範圍之不實評論，令人遺憾。

