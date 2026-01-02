呂嘉興20年前、後同框年代主播高文音

呂嘉興20年前同框年代主播高文音/呂嘉興提供

呂嘉興20年後同框年代主播高文音/呂嘉興提供

呂嘉興 第一次接到「年代電視台～聚焦2.0」通告,上節目錄影前,連夜翻箱倒櫃,找出20年前,曾經出現在由高文音主播的新聞播報畫面。 初次見到主持人高文音,呂嘉興就對高文音表示,他曾經出現在他播報的新聞𥚃,高文音問是什麼新聞？呂嘉興說是「以物易物」的新聞,高文音表示完全沒有印象,當呂嘉興拿手機秀出這個已經絕版的影片,高文音瞬間驚喜開心的大叫：「天啊！這是多久之前的事？」

那是高文音剛進年代新聞台,高文音表示,那是她年輕的時候,呂嘉興說現在也很年輕啊！高文音問呂嘉興：「你有沒有覺得我年輕的時候就很漂亮？」呂嘉興答：「很漂亮啊！氣質又好,真的！所以我今天來很開心！」逗得高文音哈哈大笑丶合不攏嘴！歡樂溢滿攝影棚。

呂嘉興像是個小粉絲見到女主播的真情表露無遺！製作人倍綺也拿出手機錄下呂嘉興和主持人高文音相見歡的珍貴開心畫面,呂嘉興表示,當天攝影棚攝影機器當機,小等了一回兒,但二人響徹攝影棚的笑聲,完全緩解等候攝影機維修的尷尬。

呂嘉興表示,從他第一次演戲踏進八點檔的「新白娘子傳奇」攝影棚拍戲的第一天起,各大電視戲劇攝影棚幾乎都是大呼小叫丶讓人情緒非常緊繃有壓力,並不是外人或觀眾能想像的那個樣子！非常意外,「年代電視台～聚焦2.0」這個節目,從製作人倍綺敲他通告,到企劃筱如多次跟他討論節目內容,到進棚見到主持人高文音,上上下下都是非常的有禮貌丶真誠丶自然,完全讓人沒有壓力,優質健康的談話性節目,不是只有虛有其表,是實實在在丶表𥚃合一的健康節目團隊,這是呂嘉興最喜歡丶也是最樂於見到的演藝圈氛圍。

在節目中,呂嘉興品嚐了熱騰騰,用比晶片難買的老菜脯煮的營養美味雞湯,製作單位準備好滾腹運動器材讓呂嘉興示範體驗,也安排呂嘉興和十年未見的特別來賓狄志為腳綁鉛塊PK捲報紙。 隨行助理蘇菲跟拍呂嘉興一路走進年代電視台的短視頻,一上傳,完全沒在經營的呂嘉興TikTok帳號,13.2萬播放量,一整串留言,都是給呂嘉興加油丶敲碗期待看見呂嘉興出現在電視的鼓勵,讓呂嘉興看了淚流滿面！呂嘉興出席的「年代電視50台～聚焦2.0」的這集節目,將於1/3（六）晚上八點播出！