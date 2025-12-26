呂坤修主持主官視訊會議 「給官兵的一封信」宣示決心

記者張雅淳／綜合報導

歲末之際，陸軍司令呂坤修上將昨日主持主官視訊會議，會中透過「司令給官兵的一封信」，宣示陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心；呂司令強調，司令部未來將整合全方位、全面向、多元化、多管道的宣傳途徑，配合多管齊下的宣導與防制作為，透過各級主官、政戰主管的主動關懷與督導，結合保防、監察、法務、主計等相關部門共同執行，讓官兵同仁都可以獲得最新的資訊，免於成為下一個受害者。

呂司令指出，回顧今年，陸軍在各項戰備演訓任務中，全體官兵不分單位、不分兵科，齊心協力成功圓滿完成年度重要的演訓任務，成果證明陸軍是一支有信念、戰力強的鋼鐵勁旅，他深以各位官兵的優異表現為榮。然而令人遺憾的是，少數官兵未能確實遵守法令規定，堅守應有的價值與信念，導致發生詐騙與被詐騙等案件，甚至有官兵遭中共吸收，成為共諜，嚴重傷害了全體官兵用汗水建立起來的陸軍優質形象。

呂司令沉痛表示，每當獲悉有官兵因為不慎，將努力守護國家所得到的薪俸遭受詐騙，都覺得非常不捨與心痛；因此，不厭其煩地要求各級幹部要多宣導、多叮嚀，因為每一分錢對官兵來說都非常珍貴且得之不易，深深期盼每一位官兵同仁都能時刻牢記陸軍的忠誠軍風，建立敵情觀念與保防警覺，才能防範敵人的滲透、利誘與詐騙手法。此外，司令部對防制詐騙、打擊共諜與杜絕不法的立場堅定且明確，這是維護部隊純淨、讓官兵心無旁騖從事訓練的根本，更不容許讓任何心存僥倖與貪念的官兵，抹煞我們共同戮力捍衛家園的辛勤付出。

歲末之際，呂司令再一次感謝全軍官兵一年來的付出，並期勉全體官兵，陸軍是護國的軍種，國家的安全與民主自由的生活，端賴全體官兵的守護，呂司令堅信，只要全軍同心、眾志成城，必能持續精進戰力，開創陸軍璀璨新猷。最後，新的一年即將到來，呂司令也向官兵及寶眷們致上誠摯的祝福，並祝福新年快樂、闔家安康，陸軍軍運昌隆！

