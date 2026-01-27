呂坤修主持人事、後勤議題兵推工作勗勉 強化支援韌性

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「人事、後勤議題兵推」工作勗勉，召集各作戰區副主官、業務主管及相關單位主官等重要幹部共同與會。期盼透過為期3日的議題式兵推，務實研討各作戰階段的人事、後勤課目，以檢驗各項計畫的可行性，並從中發掘執行窒礙、深入研擬應處作為，達強化支援韌性、符合部隊作戰實需之目標。

呂司令強調，人事與後勤支援是陸軍戰力的支柱，期勉與會同仁秉持與時俱進思維，發揮「前瞻預籌、主動先置」精神，確實了解自身在防衛作戰各作戰進程中的任務與定位，同時應持恆強化預備指揮所備援機制、後備部隊後勤支援及新式武器裝備自主修能等各項實戰演練及整備。另指示各部隊務必如實回報主戰裝備妥善率，確保數據與實況相符，使主官指揮決策精準到位，有效提升部隊作戰持續力。

此外，呂司令特別提醒，近期中共滲透威脅日益加劇，各級幹部在推演全程務須確遵保密規定，運用多管齊下的宣導與防治作為，共同防杜洩違密案件肇生，鞏固部隊戰力及整體安全。

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「人事、後勤議題兵推」工作勗勉，期達強化支援韌性、符合部隊作戰實需之目標。（陸軍司令部提供）