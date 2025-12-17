呂坤修主持後備部隊訓練策進會 強化整體防衛作戰效能

記者林睿奕／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持陸軍「後備部隊訓練規劃策進會」，勗勉各級重要幹部務必確實了解當前國防政策施政方向及陸軍戰備整備興革要點，並依循「新訓練、新思維、新裝備、新科技」原則，務實執行「實戰化」訓練，以逐步強化整體防衛作戰效能，有效嚇阻敵軍犯臺企圖。

「後備部隊訓練規劃策進會」昨日在大漢營區舉行，會中首先頒獎表揚年度執行專案任務有功人員，接續針對「後備部隊訓練檢討與策進暨115年訓練規劃」實施報告，期使各級幹部共同齊心朝正確備戰發展方向持續策進；最後由呂司令針對來年後備部隊訓練方針及重大工作整備要點提出工作指導。

為精進各部隊教育召集訓練作法，會中特別安排執行教召訓練績優單位主官實施經驗分享，透過影片回顧及要點說明，使各級主官了解未來教召訓練執行要領；呂司令期勉各單位，應秉持革新作戰思維與用兵理念，扎實執行「實戰化」訓練要求，並持恆落實無人機操作與應用訓練、提升基幹種能，同時強化與各作戰區的共同演訓機制，以肆應未來作戰環境，共同建構可恃的後備戰力。

陸軍司令呂坤修上將主持後備部隊訓練策進會，強化整體防衛作戰效能。（陸軍司令部提供）