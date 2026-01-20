呂坤修主持擴大戰敵情會報 落實保密防諜要求

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「擴大戰敵情會報」，高勤官、各處組長及旅級以上主官均與會，會中特別強調，在中共滲透威脅日益嚴峻之際，各級主官、政戰主管及士官督導長務必配合司令部多管齊下的宣導與防制作為，主動關懷與督導，發揮組織效能，共同維護部隊純淨，貫徹陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心，讓官兵心無旁騖的落實戰備訓練工作。

呂司令表示，任何違法案件的發生都有徵候，正如同隱患的形成需要時間及條件，若幹部缺少警覺、疏忽或採取不聞不問態度，便是給予不法案件滋生機會，因此，深切提醒各級幹部應秉持「勤勞、用心」態度，謹記陸軍的忠誠軍風，持恆保密防諜等宣導要求，防範敵人的滲透利誘及詐騙手法。另針對無人機訓練，指示各部隊應以沉浸式等無人機基礎操作為重點，並透過單位間的交流學習，帶動訓練風氣，提升專長人力與訓練實效。

此外，近期氣候嚴寒，呂司令叮囑外離島、高山站臺等單位主官，應做好防寒措施及膳食保溫，主動關懷官兵生活狀況，將每一位弟兄姊妹視為家人，進而凝聚團結向心，建構戰志高昂勁旅，齊心守護國家安全。

陸軍司令呂坤修上將主持擴大戰敵情會報，落實保密防諜宣導要求。（陸軍司令部提供）