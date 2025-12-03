呂坤修主持政戰年終工作策進會 勉發揮專業職能

記者連琳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「114年政戰年終工作策進會」，肯定政戰幹部今年戮力協助部隊推動各項任務辛勞，同時勗勉全體政戰同仁秉持「無智名，無勇功」精神，深刻體認職責與使命，發揮專業職能，全力協助主官推展戰訓本務工作，齊心鞏固單位戰力與整體安全。

陸軍「114年政戰年終工作策進會」於大漢營區演講廳舉行，政戰主任樓中將、政戰室業務主管及各聯兵旅級以上政戰主管等重要幹部均與會，會中首先頒獎表揚執行政戰工作績優單位及個人，並由呂司令針對來年政戰工作策進方向提出重點工作指導，另安排「樺加沙災防專案政戰整備工作經驗分享」，藉此強化實務經驗交流與應變能力。

呂司令強調，政戰幹部是部隊推動各項任務的無名英雄，更是協助部隊安定、安全的重要力量，並以自身曾擔任連輔導長的實務經驗，期勉全體政戰同仁，「讓部隊因你的存在而更加穩定、讓主官因你的建言更具判斷、讓官兵因你的引導更有信心」，共同打造一個有愛國信念、有戰鬥力的現代化陸軍部隊。

此外，為肆應未來作戰型態，會中亦安排「資訊議題式兵推簡介」、「新式基地訓練執行成效與策進」、「心戰暨戰略溝通策進」及「全社會防衛韌性的戰略溝通作為」等專題報告，期透過創新思維導入及實際作法研討，使各級幹部了解當前政戰工作執行要點及轉變；呂司令特別提醒，面對嚴峻的敵情威脅，全體政戰幹部務必了解當前國防政策施政方向及陸軍戰備整備興革要點，並時刻將保密防諜觀念內化於官兵心中，讓主官無後顧之憂的投入建軍備戰工作，堅實陸軍整體戰力。