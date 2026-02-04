呂坤修主持春節軍紀安全宣教 落實內部管理

記者謝承宏／綜合報導

因應農曆春節假期，陸軍司令部昨日召開春節重點期間軍紀安全宣教視訊會議，由司令呂坤修上將親自主持，高勤官、各處組長及旅級以上主官均與會。會中強調全體官兵應體認「軍紀無假期」要求，貫徹「重榮譽、守紀律」精神，以確保春節期間安全與紀律，維護部隊整體戰力。

呂司令表示，春節對於國人而言是闔家團圓的重要時刻，但對於各級主官而言，卻是「戰備整備」及「軍紀安全維護」的重大考驗，提醒各級幹部應透過多管齊下方式，靈活結合單位特性，進行有感及全面性的宣導與防制作為，以發揮組織功能，共同防杜詐騙、洩違密及軍紀案件肇生。另叮囑各級幹部應藉由陸軍社群平臺發布之保防宣導短片，使官兵「具體化、具象化」了解中共滲透手法與陷阱，並提醒不只要防範掉入陷阱，更應「主動檢舉、反映」。

廣告 廣告

針對留值官兵，呂司令提醒留守幹部、戰情及衛哨人員，應強化門禁查察、警監系統及安全巡檢等作為，以防範營區遭人侵入破壞、竊盜或官兵不假離營等情事；另留值幹部應綿密營區巡查，並置重點於軍械室、油彈庫、小房間、頂樓、庫房等處所，落實內部管理作為，避免官兵脫離掌握，衍生吸毒、賭博、飲酒或違反性別分際等違法違紀情事。

此外，在春節重點戒備期間，呂司令指示戰備部隊應確實按表操課，並在裝備全數妥善及通信指管系統暢通的狀態下，以「全兵力、全裝」方式實施，達高戰備立即備戰能力，以有效應對敵情威脅，捍衛國家整體安全。

陸軍司令呂坤修上將主持春節重點期間軍紀安全宣教視訊會議，落實內部管理。（陸軍司令部提供）