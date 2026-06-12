呂坤修主持月會 勉戮力推動建軍備戰工作

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記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍司令部昨日舉辦6月份月會，由司令呂坤修上將主持。會中首先頒獎表揚「部慶有功」及「上半年無人機訓測評鑑第一名」單位及個人；呂司令再次肯定各單位齊心協力完成「忠誠操演」任務辛勞；同時勗勉全體同仁，面對嚴峻的敵情威脅，更要知道自己的責任與使命，戮力推動建軍備戰工作，讓國人看見勇於承擔、創新蛻變的新陸軍。

隨後，呂司令於會中提出「守護國家安全，就是陸軍存在的意義」、「提高警覺強化思辨，勿陷中共統戰陷阱」及「落實部隊管理，照顧官兵權益」等3項期許與全體官兵共勉。另特別安排國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲以「中共企圖瓦解的三道防線—心理、武力、第一島鏈」為題，從政治、經濟、文化、認知作戰、滲透手段等多元面向，引導官兵了解當前國家安全挑戰。

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呂司令表示，面對中共全方位的情蒐滲透，全體國軍官兵應深刻體認「守護國家不僅僅是守護陣地，更必須守住堅定愛國信念的第一道心理防線」，認清中共統戰滲透手段，用高度的警覺及正確的思辨能力，守住自己的價值與信念。

呂司令強調，「有承擔風險的魄力，才能帶著部隊向前走」，近年陸軍戮力推動戰力轉型，從日前的重砲射擊、新式武器換裝驗證射擊等各項戰演訓任務中，均已朝向分散部署、結合戰術位置及快速應變的實戰化訓練方向精進。呂司令以此勉勵官兵，「創新改變」是一種習慣，過去「路徑依賴」的思維，已經不足以應付現在快速變化的環境。在防衛作戰中，陸軍必須是「先驅者」，絕不能成為敵人的跟隨者；當國軍的戰略構想、用兵思維、訓練模式、軍事科技都能發展在敵人之前，甚至超出敵人意料之外，部隊就能主宰戰場，確保國家安全。

最後，呂司令叮囑與會同仁，在戮力建軍備戰的同時，也應彼此關懷、互相照顧，將每一位同仁「視為家人」，共同營造良好的工作環境，凝聚向心與士氣，齊心堅實陸軍整體戰力。

陸軍司令呂坤修上將主持6月份月會，勗勉群體同仁了解自身責任使命，戮力推動建軍備戰工作。（陸軍司令部提供）

月會安排國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲以「中共企圖瓦解的三道防線—心理、武力、第一島鏈」為題，使官兵了解國家安全挑戰。（陸軍司令部提供）