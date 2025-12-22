呂坤修主持特業兵科部隊訓練策進會 厚植整體戰力

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「特業兵科部隊訓練策進會」，會中透過駐地訓練優化、基地訓測革新、無人系統應用等重要議題研討，期建立特業兵科幹部共同作戰圖像、革新思維及正確備戰發展方向，落實推動戰訓本務，厚植陸軍整體戰力。

呂司令強調，部隊戰力的根基在於扎實的駐地訓練，各級部隊務須確依參謀總長梅家樹上將防衛作戰指導，將訓練緊密結合戰術位置及作戰想定，同時應依據司令部策頒之「核心訓項」，依權責周延完成相關計畫及課表，確保基層部隊每日操課均能落實「上下連貫」、「訓用合一」；如此，方能使通資電、化兵、工兵、後勤及航特等特業兵科部隊，在協同主戰部隊遂行各項實戰化訓練及任務時，發揮最大作戰效能。

在基地訓練方面，呂司令特別提醒，各測考中心的裁判官不僅肩負測考任務，更兼具教育、訓練之責任，期勉各級測考幹部，明確了解新式基地訓測模式及測考要領，持續提升訓練實效及官兵軍事學能。最後，叮囑各級主官，訓練及測考全程首重「訓練安全」，務必落實風險管控作為，全面審視訓場環境、救護編組、就醫路線及通聯死角等全般事項，有效消弭危安因子，確保訓練安全無虞。

陸軍司令呂坤修上將主持「特業兵科部隊訓練策進會」，期建立共同作戰圖像。（陸軍司令部提供）