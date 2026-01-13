呂坤修主持軍務會報 全力杜絕共諜厚植戰力

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將日前主持「1月份軍務會報」，會中指示各級幹部，面對中共日益嚴峻的滲透及統戰威脅，務必提醒所屬官兵牢記「防詐騙、防洗錢、防共諜」9個字，從看似無害的小地方，這裡面有敵人一步一步誘騙官兵的陷阱，就是綁住官兵無法脫身的鉤子。官兵要深刻體認陸軍的忠誠精實軍風，建立敵情觀念與保防警覺，用實際行動展現中華民國陸軍奮戰到底的抗敵決心，齊心建構重榮譽、守紀律、有戰力的「鋼鐵勁旅」。

「1月份軍務會報」日前於大漢營區舉行，高勤官、各處組長及旅級以上主官、政戰主管、士官督導長等重要幹部均與會。會中首先頒獎表揚「重要命令驗證」績優單位；接續安排「中共針對性實彈演習簡析」、「精進戰備部隊應變機制與作業程序」等專題報告，並針對「軍車肇事案例分析與防範做法」、「民用公務群組管理與使用規定」及「國軍機密資訊精準標示」等實施要點宣導，期透過重要議題研討及法規政策宣導，建立各級幹部正確觀念；最後，由各處室實施重要工作提醒，並由呂司令提出重點指導，共同研討近期重大政策及建軍備戰方向。

鑑於中共對我竊密蒐情攻勢日益加劇，會中特別邀請政戰局保防安全處處長簡少將實施「國軍共諜案件滲透態樣研析暨防處措施」專報，藉以提升幹部保防警覺，共同反制中共滲透。呂司令表示，「最堅強的堡壘，必須從內部攻破」，面對中共全面性撒網的利誘、吸收國軍現役人員及發展共諜組織，各級幹部應持恆強化官兵反情報教育及內部清查發掘機制，並透由宣導《忠誠報》等平臺刊登之相關宣教內容，鞏固官兵安全警覺與愛國信念，確保部隊戰力與整體安全。

呂司令提醒各級幹部，陸軍今年恢復每2個月1次月會與每月末週集中營區官兵收視莒光日，就是要給各級幹部與官兵有機會面對面溝通觀念，建立共識，讓部屬「知其然，更知其所以然」，也是訓練幹部對於政策說明能力很好的機會。

另外，考量今年春節假期，許多任務要在年前完成規劃，才能在收假後如期推動，尤其是年後重大戰備任務整備規劃，遵循參謀總長梅家樹上將指導，著眼敵情威脅變化，持續落實新式裝備驗測及訓場開拓規劃，將實戰化具體落實。

陸軍司令呂坤修上將主持1月份軍務會報，向與會幹部說明當前敵情威脅，要求強化保防警覺，鞏固部隊戰力。（陸軍司令部提供）