呂坤修主持軍務會報 要求落實防詐宣教

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將日前主持12月份軍務會報，肯定各單位年度戮力執行各項戰備訓練任務辛勞，並指示各級幹部，在專注戰訓本務的同時，務必落實防詐騙、防共諜等各項案例宣教，強化官兵守法重紀正確認知，維護單位軍心穩定及整體安全。

陸軍司令部日前召開「12月份軍務會報」，高勤官、各處組長、旅級以上主官、政戰主管及士官督導長等重要幹部均與會。針對近來社會詐騙事件頻傳，為避免官兵成為詐騙受害者，特地安排防詐宣導，具體提供各級詐騙防制及督管作為重點方向。呂司令表示，各級部隊長不可存有被詐騙是官兵個人行為的錯誤認知，部隊必須是一個有共同信念的團體，防詐騙不僅關乎官兵個人財產安全，更是維繫部隊穩定的重要關鍵。陸軍近期在忠誠報以全版大篇幅宣導「勿交付金融資訊圖小利」，教育官兵「2不1要」-不聽從指示申請約定帳號（操作ATM）、不隨意交付個人金融資訊、要謹慎保管第三方支付帳號密碼。目的在於讓官兵深刻了解相關法律刑責及懲處規定。呂司令特別叮囑各級幹部，務必運用各項集會時機，強化案例宣教，尤其是越接近過年，在官兵領到年終獎金與考績獎金的時候，是詐騙集團覬覦的對象，現在就要很綿密的向官兵宣導，也是屬於超前部署的一種模式。

此外，新的一年即將到來，呂司令特別提醒各級幹部，應持恆加強單位內部管理、保密防諜、營區應變、執勤紀律及軍容禮節等要求，並落實官兵心緒關懷掌握，妥善官兵生活照顧，齊心塑建重榮譽、守紀律、有戰力的優質勁旅。

陸軍司令呂坤修上將主持12月份軍務會報，要求落實防詐、防諜宣教，維護部隊整體安全。（陸軍司令部提供）

陸軍近期在忠誠報以全版大篇幅宣導「勿交付金融資訊圖小利」，教育官兵「2不1要」-不聽從指示申請約定帳號（操作ATM）、不隨意交付個人金融資訊、要謹慎保管第三方支付帳號密碼。目的在於讓官兵深刻了解相關法律刑責及懲處規定。（陸軍司令部提供）