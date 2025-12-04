呂坤修主持陸軍盃體能戰技競賽閉幕 勉持續勤訓、再創佳績

記者連琳／綜合報導

為期4天的「陸軍盃」體能戰技競賽昨日圓滿落幕，陸軍司令呂坤修上將特別前往步訓部主持閉幕典禮，並頒獎表揚績優單位及個人，肯定參賽官兵戮力以赴的優異表現；同時強調「幹部以身作則、先練幹部再練兵」，在上週「將官盃」體能競賽後，緊接著的「陸軍盃」競賽，即是期勉所屬幹部發揮「跟我來」精神，共同帶動訓練風氣，為建構堅實國防戰力奠基。

「陸軍盃」體能戰技競賽於陸軍官校及步訓部盛大登場，競賽內容包含手榴彈投擲、3000公尺跑步、快速反應射擊等項目，昨日呂司令亦親自前往競賽場地，鳴槍揭開武裝接力競賽序幕，來自各部隊與單位的官兵展現堅定意志，團結一心爭取單位榮譽，場面熱烈；競賽結束後，呂司令於閉幕典禮中頒獎表揚此次「陸軍盃」績優團體及個人，並勉勵全體官兵以「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，持續勤訓精練、再創佳績，為軍旅生涯留下難忘回憶。

呂司令致詞時表示，參與體能戰技競賽如同部隊戰備訓練，絕非一蹴可幾，均須充分準備且持續訓練，方能在賽場及戰場上關鍵時刻，充分發揮堅強戰力；基此提出「訓練乃戰力之泉源，落實『五練』目標」、「培養運動風氣，體力就是戰力」、「凝聚團隊向心，提升單位榮譽」、「秉持務實精神，發揚陸軍軍風」等4項期許與官兵共勉。

最後呂司令特別期勉所屬，這場比賽的終點即是下一場賽事的起點，無論是戰備整備或是戰技競賽，不能僅僅以自認「夠強了」而感到滿足，重點在於超越對手或是敵人，希望全體陸軍官兵從這一次的「陸軍盃」體會到，唯有超敵勝敵才能獲取最後的勝利，這也是全軍一致的目標與信念。