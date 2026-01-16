呂坤修主持「陸軍軍徽牌」揭牌典禮 勉承先啟後再創新猷
記者陳彥陵／綜合報導
陸軍司令呂坤修上將昨日主持「陸軍軍徽牌」揭牌典禮，期勉全體同仁謹記「忠誠精實」軍風，「忠於陸軍、忠於國軍、忠於國家」，並在前輩先進所奠定的基礎下，持續秉持「新訓練、新思維、新裝備、新科技」原則，在自身崗位上，恪盡職責、全力以赴，共同開創陸軍新猷，齊心守護國家安全。
揭牌典禮於大漢營區舉行，司令部高勤官、各處組長等重要幹部均共同出席。典禮在軍樂隊氣勢磅礴的演奏中揭開序幕，接續呂司令偕同副司令李中將、政戰主任樓中將及督察長蔡少將共同進行揭牌儀式，當紅色綢布揭下，嶄新的陸軍軍徽牌在大漢營區熠熠生輝，象徵陸軍部隊承先啟後、繼往開來的新氣象。隨後，呂司令對與會幹部進行勗勉，強調軍徽不僅是榮譽的象徵，更是責任的承擔；最後，典禮在全體同仁齊唱「陸軍軍歌」的歌聲中圓滿結束。
呂司令致詞時表示，今年欣逢司令部成立80週年，特地將曾經佇立在營區大門的「陸軍軍徽牌」翻新重設，典禮簡單隆重卻意義非凡，另也藉此機會感謝全體陸軍官兵過去一年來在人力成長、新式裝備成軍、兵力結構調整、戰備整備策進、動員驗證、災害防救及各項戰演訓任務中的辛勤付出，這些都是全體官兵用汗水換來的成果，也期勉官兵「用汗水把陸軍軍徽擦拭得更光亮耀眼」，不僅贏得國人尊敬與信任，更展現了陸軍捍衛國家的決心與實力。
呂司令進一步指出，自到任以來，時刻提醒自己這是一份「任重而道遠」的責任，因此總是馬不停蹄的到每一個營區視導、慰勉陸軍的官兵弟兄姊妹，透過實地走訪，深入了解基層官兵生活及訓練實況，致力改善服役環境、務實幹部考核及經驗傳承，期許成為官兵最堅強的後盾。
展望未來，呂司令提出「強化實戰化訓練」、「厚植後備部隊戰力」、「提升武器裝備效能」、「穩固志願役兵力來源」及「貫徹防詐騙、防洗錢、防共諜」等5項目標，與全體官兵共勉；並強調，雖然變革會有「陣痛期」，但透過持續汰除老舊裝備、籌獲新式武器、革新無人系統及作戰思維等務實作為，定能提升陸軍整體戰力。最後，呂司令勉勵全體同仁，在凝視軍徽的同時，也應感念前輩所寫下的歷史，更要深刻體認「陸軍的未來，掌握在我們的手中」，齊心續寫陸軍的榮耀篇章。
陸軍司令呂坤修上將主持「陸軍軍徽牌」揭牌典禮，勉承先啟後再創新猷。（陸軍司令部提供）
陸軍司令呂坤修上將主持「陸軍軍徽牌」揭牌典禮，嶄新的陸軍軍徽牌象徵陸軍部隊承先啟後、繼往開來的新氣象。（陸軍司令部提供）
陸軍司令呂坤修上將主持「陸軍軍徽牌」揭牌典禮，強調軍徽不僅是榮譽的象徵，更是責任的承擔。（陸軍司令部提供）
