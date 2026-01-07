呂坤修主持1月份月會 勉成為讓國人安心、敵人畏懼的鋼鐵勁旅

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令部昨日舉辦1月份月會，由司令呂坤修上將主持，肯定各單位過去一年執行各項工作的卓越表現，同時勗勉全體同仁持續秉持實戰化訓練原則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」目標全面精進，並以堅定愛國意志，共同創建可以被信賴、可以被託付捍衛國家安全重任的陸軍；另提醒，面對中共滲透威脅，應持恆強化官兵保防安全警覺，以有效防杜洩違密情事肇生，確維整體安全。

「陸軍司令部1月份月會」昨日於大漢營區舉行，會中首先頒獎表揚民國114年「訓練楷模及單位」、「基地績優單位」、「績優政戰主管」及「八仙山失聯案搜救有功人員」等獎項，並由呂司令提出「對司令部幕僚的期許」、「提高防詐騙、防洗錢、防共諜警覺」及「每次訓練，都是保國衛民的準備」等3項未來展望與全體官兵共勉。

會中特別安排法務部調查局朱專委以「安全防護新思維—中共統戰滲透手段及案例」為題，分享偵辦共諜案的真實案例，藉以提升官兵的警覺。呂司令表示，中共滲透分化手法無孔不入，「最堅強的堡壘，必須從內部攻破」，全體官兵同仁要在心中牢記「防詐騙、防洗錢、防共諜」9個字，隨時提醒自己不能成為「國安破口」。

針對幕僚職能，呂司令指出，司令部各處室是全陸軍的「火車頭」，引領著陸軍的發展方向與前進速度，期許全體幕僚同仁，在推動各項重要政策時，務必做到「方向要清楚」、「專業要到位」及「態度要負責」，並多站在部隊立場思考，減少上下隔閡，共同帶動陸軍朝正確備戰發展方向，落實推動戰訓本務。

呂司令再次強調，中共砸大錢企圖收買我方機密資訊、作戰計畫，甚至愛國信念與抗敵意志。如果被收買了，敵人將可以輕易的攻打；相反地，如果敵人收買不成，將會更畏懼國軍奮戰到底的決心。陸軍部隊要發揚忠誠軍風，讓敵人「買不動」，期許全體官兵，務必堅定守護國家的信念，杜絕金錢誘惑，展現中華民國陸軍奮戰到底的抗敵決心，成為令敵人畏懼的「鋼鐵勁旅」。

陸軍司令部昨日於大漢營區舉辦１月份月會，由司令呂坤修上將主持，勗勉官兵精進實戰化訓練、強化保防安全警覺，凝聚堅定愛國意志，建構可被信賴、可被託付的鋼鐵勁旅。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將在月會中頒贈感謝狀，感謝法務部調查局朱專委分享共諜案件實務經驗，強化官兵保防安全意識，深化國安防護能量。（陸軍司令部提供）