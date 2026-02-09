呂坤修主持2月份軍務會報 勉用戰力贏得信任 用紀律得到尊敬

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日主持2月份軍務會報，提醒各級幹部應周延春節全般規劃，善盡督管職責，使休假官兵嚴守紀律，留守官兵堅守崗位加強戰備，確保國人安心歡度新春佳節；另應妥善年後重大戰演訓任務整備，務實提升實戰化訓練成效，厚植整體防衛作戰能量。

「2月份軍務會報」昨日於大漢營區演講廳舉行，高勤官、各處組長、各一級單位主官及政戰主管、旅級以上主官等重要幹部均與會。會中首先頒發春節加菜金，嘉勉戮力戰訓辛勞；接續安排「國軍人際關係行為規範」、「經費支用規定」及「後勤危安案例宣教」等法規案例宣導，期建立各級幹部正確觀念；最後由各處室進行重要工作提醒，並由呂司令提出重點工作指導，指示各處室應全力協助解決單位窒礙，提升官兵生活品質，並期勉各級主官把握任職期間，用心指導所屬任務方向，奠定戰訓整備良好基礎。

呂司令表示，這一年來因為全體官兵齊心協力，展現出陸軍的新風貌，也建立優質形象，期勉大家用堅強的戰力贏得國人的信任、用嚴整的紀律得到民眾的尊敬。今年透過「重砲暨新式武器換裝驗證射擊訓練規劃」報告，期使各級幹部了解訓練重點，周延整體射擊規劃，並要求相關單位務必全力支援任務期間彈藥鑑濾、裝備維保及敦親睦鄰等整備工作；另勉勵參演部隊藉由實彈射擊訓練時機，展現陸軍新戰力及扎實訓練成果，有效提升嚇阻戰力與防衛作戰效能。

此外，春節將屆，呂司令提醒戰備部隊於重點戒備期間，務必在通信暢通及裝備妥善的前提下，以「全員、全裝、實彈」方式，落實執行各項戰備訓練。針對軍風紀維護，司令重申「嚴考核、嚴淘汰」原則，提醒留守幹部應嚴密內部管理、人員管制及營區巡查，避免因管理罅隙衍生飲酒、吸毒、網路簽賭、擅離職守或違反性別分際等情事，共同防杜軍紀案件肇生，鞏固陸軍整體戰力。

陸軍司令呂坤修上將主持2月份軍務會報，勉用戰力贏得信任、用紀律得到尊敬。（陸軍司令部提供）