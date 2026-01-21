呂坤修慰勉澎湖駐軍 嘉勉官兵戮力戰備辛勞

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在政戰主任樓中將及各業管處長等重要幹部陪同下，前往澎湖地區春節慰勉暨戰備視導，嘉勉官兵堅守崗位、戮力戰備辛勞，並提前預祝佳節愉快；同時親切與官兵座談，勉勵牢記陸軍「忠誠精實」軍風，體認保家衛國使命，持恆落實「防詐騙、防洗錢、防共諜」要求，以確保部隊專注戰訓本務工作，共同捍衛國家安全。

呂司令強調，軍人的職責在於保衛人民、守護中華民國，嚴正提醒官兵切勿做出危害國家的行為，如因貪圖小利收受賄賂，進而洩漏國家或軍事機密，不僅斷送軍旅、損害軍譽，更將面臨刑事責任追訴；另叮囑各級幹部，應以全方位、全面性及個別約談等方式，不斷提醒、叮嚀所屬時刻提高保密防諜警覺、主動覺察財務失當人員及落實民用通信器材管制，同時應運用莒光日、月會等各項集會時機，將忠誠思想內化於官兵心中，凝聚共識共信，維護部隊純淨。

呂司令指出，部隊戰力的基礎在於「勤訓精練」與「愛國信念」，期勉官兵將愛國信念轉化為對職務的責任感與使命感，持續精進無人機訓練、訓練場地整建及裝備除鏽保養等基礎戰備整備作為，並在「安全」的前提下，按照規定務實推展各項訓練及任務遂行，以有效提升整體防衛作戰效能。此外，春節將屆，呂司令叮囑官兵務必妥善年終考績獎金規劃，切勿受「酒、色、財、氣」誘惑而遭受詐騙、因小失大；最後，期許全體官兵在新的一年不斷精進與創新，摒除路徑依賴思維，共同攜手努力再創新猷。

陸軍司令呂坤修上將昨日赴澎湖地區春節慰勉暨戰備視導，與官兵合影。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將與官兵座談交流，叮囑強化戰備紀律與安全意識。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將慰勉官兵，肯定戮力戰備辛勞。（陸軍司令部提供）