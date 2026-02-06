呂坤修接待欣桃天然氣公司敬軍慰問 激勵官兵士氣

記者王子昌／綜合報導

春節將屆，為體恤國軍官兵戮力戰備辛勞，欣桃天然氣公司董事長房茂宏一行昨日前往陸軍司令部敬軍慰問，由陸軍司令呂坤修上將率重要幹部熱情接待，過程中進行座談交流，展現企業界對國防事務的高度關注與支持，同時對國軍官兵長期守護家園的辛勞付出，表達最誠摯的敬意與感謝。

房茂宏表示，欣桃天然氣公司與國軍有著「陸軍大家庭」的深厚情感，對於國軍官兵在面臨敵情威脅日益嚴峻之際，仍秉持精實訓練、沉著應對態度，堅定站在國家安全第一線，感到由衷敬佩，並強調因為有國軍的默默守護，國人才能安居樂業，無後顧之憂。

呂司令表示，企業界的溫暖關懷與支持，大大激勵官兵士氣，同時也感謝房董事長在座談中分享軍旅生涯中積累的豐富經驗與高度智慧，這份「服務精神」，是全體陸軍後輩學習與效法的典範，並強調未來陸軍將持續精進戰訓本務，不負國人與優秀前輩的期待，為國家安全建構堅實的防衛力量。

陸軍司令呂坤修上將接待欣桃天然氣公司敬軍慰問，感謝對國防事務的高度關注與支持。（陸軍司令部提供）